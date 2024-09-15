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Оскар Пиастри: "Это отличный результат"

Формула 1
Новости
15 Сентября 2024 17:31
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Оскар Пиастри: "Это отличный результат"

«Это действительно отличный результат».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Оскар Пиастри.

Австралийский пилот «Макларена» прокомментировал первое место в Кубке конструкторов своей команды, обошедшей сегодня «Ред Булл»:

«Когда я пришел в команду, мы были на последнем месте. Видно, что за это время многое изменилось. Спасибо моей команде за улучшение машины, а также за то, что они сыграли большую роль в моем развитии. Сейчас мы лидируем в соревновании. Каждый в команде внес свой вклад в этот успех. Я им за это благодарен».

После финиша Пиастри признал, что пытался выйти вперёд уже в начале гонки.

«Но как только упустил возможность использовать DRS, мне просто не хватало темпа, чтобы атаковать Шарля Леклера.

После пит-стопа интервал между нами вновь заметно сократился, и я чувствовал, что моя машина немного лучше держит трассу, поэтому надо было попытаться провести обгон. Я понимал, что если не сделать это в начале отрезка, то я никогда не смогу опередить «Феррари», - сказал австралиец.

Он добавил, что задумал довольно смелый манёвр, который ему удался. «После на нескольких следующих 35 кругах надо было сделать всё, чтобы удержаться впереди. Как только Леклер отстал и уже не мог использовать DRS, мне стало чуть спокойнее, хотя на этой трассе вообще невозможно было расслабиться. Потрудиться пришлось, но точно могу сказать, что это была одна из лучших гонок в моей карьере.

Если вспомнить, с чего мы начинали, когда в прошлом году я начал выступать за «Макларен», то тогда мы были едва ли не последними, а сейчас лидируем в Кубке конструкторов. Это в полной мере заслуга всей команды, ведь за полтора года она смогла изменить ход событий.

Прежде всего ей удалось повысить скорость машины, но и мне она помогла стать лучше. 12 месяцев назад я однозначно не был способен на такие результаты. Общими усилиями мы добились успеха, и теперь я восторге от открывающихся перспектив», - заключил Пиастри.

Отметим, что Оскар Пиастри, на счету которого 222 очка, находится на 4-м месте.

İdman.biz

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