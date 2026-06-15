Семикратный чемпион мира превзошел рекорд Шумахера в Барселоне

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон установил новый рекорд трассы в Барселоне, став самым успешным пилотом в истории Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Как сообщает İdman.Biz, британец одержал здесь свою седьмую победу и превзошел достижение легендарного Михаэля Шумахера, который выигрывал на этой трассе шесть раз.

Хэмилтон финишировал первым на седьмом этапе чемпионата мира Формулы-1 сезона-2026, опередив Джорджа Расселла из Mercedes и пилота McLaren Ландо Норриса. Четвертым клетчатый флаг увидел четырехкратный победитель этапа в Барселоне Макс Ферстаппен.

Для Хэмилтона этот успех стал особенно значимым. Победа стала первой для британца в составе Ferrari и 106-й в его карьере в Формуле-1.

Свои семь триумфов в Барселоне Льюис одержал в 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2026 годах. Шесть побед были добыты за рулем Mercedes, а рекордная седьмая – уже в составе Ferrari.

Михаэль Шумахер выигрывал на каталонской трассе в 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах, выступая за Benetton и Ferrari.

После семи этапов сезона Хэмилтон занимает второе место в общем зачете пилотов, имея в активе 115 очков. Лидирует Андреа Кими Антонелли, набравший 156 очков.

Следующий этап чемпионата мира пройдет с 26 по 28 июня на трассе Red Bull Ring в Австрии.