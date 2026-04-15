Отец Ферстаппена жестко разнес комментатора

Отец четырехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос резко отреагировал на слова нидерландского комментатора Джека Плуиджи.

Как передает İdman.Biz, ранее комментатор заявил, что Йос якобы подтвердил ему информацию о возможном переходе Макса Ферстаппена в "Мерседес".

В ответ на это Ферстаппен-старший оставил резкое сообщение в социальных сетях. "Пусть обратится к лору или просто промоет уши", - написал он в соцсетях.

Отметим, что 28-летний Макс Ферстаппен в текущем сезоне занимает девятое место в общем зачете Формулы-1, набрав 12 очков. Лидирует в чемпионате 19-летний пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли.