Отец Ферстаппена жестко разнес комментатора

15 Апреля 2026 22:31
Отец четырехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос резко отреагировал на слова нидерландского комментатора Джека Плуиджи.

Как передает İdman.Biz, ранее комментатор заявил, что Йос якобы подтвердил ему информацию о возможном переходе Макса Ферстаппена в "Мерседес".

В ответ на это Ферстаппен-старший оставил резкое сообщение в социальных сетях. "Пусть обратится к лору или просто промоет уши", - написал он в соцсетях.

Отметим, что 28-летний Макс Ферстаппен в текущем сезоне занимает девятое место в общем зачете Формулы-1, набрав 12 очков. Лидирует в чемпионате 19-летний пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли.

Новости по теме

Шарль Леклер раскрыл главную проблему пилотов Формулы-1
15 Апреля 12:27
Формула 1

Шарль Леклер раскрыл главную проблему пилотов Формулы-1

Пилот признался, что ему пришлось изменить свой подход при переходе из Формулы-2 в Формулу-1
Монца потратит € 40 млн на реконструкцию автодрома к Гран-при Италии
15 Апреля 01:26
Формула 1

Монца потратит € 40 млн на реконструкцию автодрома к Гран-при Италии

Цель — обеспечить будущее трассы в календаре Формулы-1 после истечения контракта в 2031 году
ФИА запретила уловки "Мерседеса" и "Ред Булл" в квалификации
14 Апреля 19:10
Формула 1

ФИА запретила уловки "Мерседеса" и "Ред Булл" в квалификации

Во время квалификации Гран-при Японии команды "Мерседес" и "Ред Булл" злоупотребляли аварийным режимом
Шумахер: " Уход Ферстаппена сейчас выглядел бы как бегство"
14 Апреля 07:23
Формула 1

Шумахер: " Уход Ферстаппена сейчас выглядел бы как бегство"

Экс-пилот оценил ситуацию в "Ред Булл" на фоне слухов

Возвращение Гран-при Индии в Формулу-1 под вопросом
14 Апреля 00:30
Формула 1

Возвращение Гран-при Индии в Формулу-1 под вопросом

Этап в 2027 году маловероятен, несмотря на заявления властей
ФИА проведет онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил Ф-1
13 Апреля 08:12
Формула 1

ФИА проведет онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил Ф-1

Окончательное голосование состоится 20 апреля

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле