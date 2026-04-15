15 Апреля 2026 01:26
Монца потратит € 40 млн на реконструкцию автодрома к Гран-при Италии

Городской совет Монцы утвердил проект модернизации Национального автодрома стоимостью € 40 млн. Работы начнутся в ближайшие недели и должны быть завершены к следующему Гран-при Италии. Цель — обеспечить будущее трассы в календаре Формулы-1 после истечения контракта в 2031 году. Об этом сообщаетİdman.Biz со ссылкой на издание Formula Passion.

Проект включает три основных элемента: постоянную крышу над зданием боксов (более 5000 кв. м, частично остекленная, с солнечными панелями), где появятся зоны гостеприимства; новую пресс-зону (1794 кв. м) с медиа-центром, офисами ФИА и зонами отдыха (ее строительство начнется в ближайшие дни); а также новую дирекцию гонки в районе закрытого парка рядом с медицинским центром (два этажа, стеклянные офисы с видом на трассу, современная контрольная комната). Работы над боксами и дирекцией начнутся после Гран-при Италии 2026 года.

"Мы чрезвычайно довольны результатами голосования в городском совете, которое стало решающим моментом для будущего нашего комплекса. Практически единодушная поддержка, проявленная в ходе голосования, свидетельствует о всеобщем признании ценности этого проекта и осознании стратегической важности автодрома для региона и страны, который приносит экономический эффект в размере около € 250 млн", — заявил президент автодрома Джузеппе Радаэлли.

İdman.Biz
