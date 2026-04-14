Шумахер: " Уход Ферстаппена сейчас выглядел бы как бегство"

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о будущем пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена на фоне разговоров о возможном уходе из команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, немец отметил, что текущая ситуация в "Ред Булл" далека от идеальной.

По его словам, команда переживает непростой период и больше напоминает долгосрочный проект, особенно с учетом разработки собственного двигателя.

"Сейчас "Ред Булл" выглядит немного хаотично, нет четкой коммуникации и направления. Им не хватает фигуры, которая могла бы задать вектор развития", - заявил Шумахер.

При этом он не считает, что Ферстаппен покинет команду.

"Если он уйдет сейчас, когда машина не едет, это будет выглядеть как бегство. Это не в его характере. Думаю, для него важнее вернуть команду на вершину", - подчеркнул экс-пилот.