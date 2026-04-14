14 Апреля 2026 00:30
Возвращение Гран-при Индии в Формулу-1 под вопросом

Возвращение Гран-при Индии в календарь Формулы-1 в 2027 году находится под сомнением.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Times of India, несмотря на оптимистичные заявления местных властей, стороны пока далеки от заключения соглашения.

Министр спорта Индии Мансух Мандавийя ранее заявил, что правительство работает над возвращением этапа и рассчитывает провести гонку уже в 2027 году на Международном автодроме имени Будды.

Однако источники в Liberty Media отмечают, что эти сроки выглядят нереалистично.

"2027 год крайне маловероятен, но Индия - интересный рынок. У Формулы-1 здесь много болельщиков, однако мы пока не близки к соглашению", - говорится в сообщении.

Напомним, что Гран-при Индии в последний раз проходил в 2013 году, после чего был исключен из календаря из-за налоговых и бюрократических проблем. Все гонки на этом автодроме выигрывал немецкий пилот Себастьян Феттель.

Новости по теме

ФИА проведет онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил Ф-1
13 Апреля 08:12
Формула 1

ФИА проведет онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил Ф-1

Окончательное голосование состоится 20 апреля
Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно выбил Жака Вильнева в Хересе-1997
12 Апреля 04:40
Формула 1

Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно выбил Жака Вильнева в Хересе-1997

Кроме того, Шумахер намеренно остановил машину в квалификации Гран-при Монако 2006 года, не позволив Фернандо Алонсо улучшить время
Леклер объяснил выбор легендарной Ferrari для свадьбы
10 Апреля 23:31
Формула 1

Леклер объяснил выбор легендарной Ferrari для свадьбы

Пилот "Феррари" остановился на редкой модели стоимостью до 40 млн долларов

ФИА опубликовала заявление после начала переговоров по изменениям в регламенте Ф-1
10 Апреля 07:14
Формула 1

ФИА опубликовала заявление после начала переговоров по изменениям в регламенте Ф-1

Основные вопросы касаются формата квалификации и обновленных правил в отношении силовых установок
Ральф Шумахер раскритиковал возможный переход Леклера в "Ред Булл"
9 Апреля 20:14
Формула 1

Ральф Шумахер раскритиковал возможный переход Леклера в "Ред Булл"

Маловероятно, что монегаск решится на этот шаг
В "Макларене" подтвердили переход Ламбьязе из "Ред Булл"
9 Апреля 18:54
Формула 1

В "Макларене" подтвердили переход Ламбьязе из "Ред Булл"

Ранее в команду из "Ред Булл" перешли Роб Маршалл и Уилл Кортни

Самое читаемое

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге