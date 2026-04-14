Возвращение Гран-при Индии в Формулу-1 под вопросом

Возвращение Гран-при Индии в календарь Формулы-1 в 2027 году находится под сомнением.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Times of India, несмотря на оптимистичные заявления местных властей, стороны пока далеки от заключения соглашения.

Министр спорта Индии Мансух Мандавийя ранее заявил, что правительство работает над возвращением этапа и рассчитывает провести гонку уже в 2027 году на Международном автодроме имени Будды.

Однако источники в Liberty Media отмечают, что эти сроки выглядят нереалистично.

"2027 год крайне маловероятен, но Индия - интересный рынок. У Формулы-1 здесь много болельщиков, однако мы пока не близки к соглашению", - говорится в сообщении.

Напомним, что Гран-при Индии в последний раз проходил в 2013 году, после чего был исключен из календаря из-за налоговых и бюрократических проблем. Все гонки на этом автодроме выигрывал немецкий пилот Себастьян Феттель.