Кими Антонелли: "Система ADUO даст "Феррари" преимущество"

Лидер чемпионата мира Формулы-1 Кими Антонелли заявил, что внедренная в этом сезоне система ADUO (Additional Development and Update Opportunities) обеспечит "Феррари" значительное преимущество. Данное правило позволяет производителям, чьи показатели уступают лидерам, проводить дополнительную модернизацию силовых установок.

Как сообщает İdman.Biz, пилот "Мерседеса" Антонелли, одержавший победы на первых трех этапах сезона, выразил опасения относительно технического роста соперников. В интервью Sky Sport 19-летний гонщик отметил: "Я знаю, что грядут большие перемены. Возможность ADUO позволит "Феррари" доработать двигатель. Их болид и без того силен, а с улучшенным мотором они могут полностью ликвидировать отставание".

Несмотря на это, Антонелли подчеркнул, что "Мерседес" также готовит пакет обновлений. Пилот доверяет своей скорости и текущей динамике внутри коллектива, признавая при этом, что конкуренты будут сокращать разрыв в результатах по ходу чемпионата.