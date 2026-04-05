Шумахер - о ситуации в "Феррари": "Два эго могут навредить команде"

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал внутрикомандную борьбу в "Феррари" между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

Как сообщает İdman.Biz, немец отметил, что ключевая проблема кроется в контрактах и личных амбициях гонщиков.

"Я думаю, все сводится к контрактам, и в этом главная проблема. В этих машинах сидят два эго, и это нельзя недооценивать. Такое было и раньше, но это действительно влияет на команду", - сказал Шумахер в подкасте на Sky Sport Germany Backstage Boxengasse.

Он подчеркнул, что напряжение чувствуют не только пилоты, но и вся команда: "Механики, которые работают с утра до вечера, тоже это ощущают. Если эти два 'быка' впереди теряют позиции, получают штрафы или сталкиваются, это сказывается на всей команде".

По его словам, подобная борьба делает гонки зрелищнее, но не всегда идет на пользу результату: "Для нас это интересно, это создает интригу. Но для команды это не лучший способ выигрывать гонки, это очевидно".

Шумахер добавил, что пока пилоты избегают столкновений, ситуация остается под контролем, однако риск для "Феррари" сохраняется.