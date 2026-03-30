RU

Джордж Расселл: "Все технические проблемы достаются мне"

Формула 1
Новости
30 Марта 2026 10:11
12
Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл прокомментировал трудности, с которыми он столкнулся на стартовых этапах сезона Формулы-1 2026 года. После четвертого места на Гран-при Японии гонщик потерял первую строчку в личном зачете, которую перехватил его напарник, победитель гонки на Сузуке Кими Антонелли.

Как сообщает İdman.Biz, Расселл открыто заявил об усталости от технических неполадок, преследующих его болид на протяжении двух последних гоночных уикендов. По словам гонщика, отличный темп машины W17 на свободных заездах необъяснимым образом исчезает в решающие моменты квалификаций и гонок.

"Такое ощущение, что каждая проблема последних двух недель случается именно на моей стороне гаража. Мы не видим сбоев во время практик, но в квалификации все неисправности находят меня", — подчеркнул Расселл в интервью прессе.

Несмотря на неудачу в Японии, где британец стартовал вторым, но финишировал лишь четвертым, он сохраняет оптимизм относительно перспектив на титул.

"Это вопрос удачи. Позади всего три гонки из двадцати двух. У нас есть скорость, чтобы вернуться на вершину, и впереди еще долгий год", — добавил пилот.

На данный момент противостояние опытного Расселла и молодого таланта Антонелли внутри "Мерседеса" становится главной интригой текущего мирового первенства.

İdman.Biz
Тэги:

