Леклер сравнялся с Райкконеном по подиумам за "Феррари"

30 Марта 2026 00:02
Пилот "Феррари" Шарль Леклер сравнялся с финном Кими Райкконеном по количеству подиумов за итальянскую команду – теперь на счету обоих по 52 попадания в тройку, сообщает İdman.Biz.

Топ-5 гонщиков "Феррари", которые поднимались на подиум 50 и более раз:

Михаэль Шумахер – 116;
Себастьян Феттель – 55;
Рубенс Баррикелло – 55;
Кими Райкконен – 52;
Шарль Леклер – 52.

После Гран-при Японии в личном зачете Формулы-1 Шарль Леклер занимает третье место, набрав 49 очков. Возглавляет турнирную таблицу пилот команды "Мерседес" итальянец Андреа Кими Антонелли – 72 очка, на втором месте расположился его напарник Джордж Расселл с 63 очками.

