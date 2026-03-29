Антонелли выиграл Гран-при Японии и возглавил чемпионат

В воскресенье, 29 марта, на трассе "Сузука" состоялась основная гонка третьего этапа сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Японии.

Как передает İdman.Biz, победу одержал итальянский пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли, преодолевший дистанцию из 53 кругов за 1:28:03.403.

Второе место занял представитель "Макларена" Оскар Пиастри, уступивший победителю 13.722 секунды. Третьим финишировал гонщик "Феррари" Шарль Леклер с отставанием 15.270 секунды.

Четвертым стал напарник Антонелли по "Мерседесу" Джордж Расселл, а пятерку сильнейших замкнул еще один пилот "Макларена" Ландо Норрис. В десятку также вошли Льюис Хэмилтон, Пьер Гасли, Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон и Эстебан Окон.

Благодаря этой победе Антонелли вышел в лидеры личного зачета, опередив Расселла.

Отметим, что гонка не обошлась без сходов: дистанцию не смогли завершить Лэнс Стролл и Оливер Берман.