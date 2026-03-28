Кими Антонелли завоевал первый в карьере поул на Гран-при Японии

Пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли стал победителем квалификации Гран-при Японии 2026 года. Итальянский гонщик проехал свой лучший круг за 1 минуту 28,778 секунды.

Как сообщает İdman.Biz, второе место занял его напарник Джордж Расселл (+0,298), а тройку лидеров замкнул Оскар Пиастри из "Макларена" (+0,354). Главной сенсацией стал вылет четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из "Ред Булла" во втором сегменте.

Отметим, что гонка на автодроме Сузука начнется в воскресенье, 29 марта, в 09:00 по бакинскому времени.