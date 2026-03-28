Кими Антонелли завоевал первый в карьере поул на Гран-при Японии

28 Марта 2026 11:53
Пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли стал победителем квалификации Гран-при Японии 2026 года. Итальянский гонщик проехал свой лучший круг за 1 минуту 28,778 секунды.

Как сообщает İdman.Biz, второе место занял его напарник Джордж Расселл (+0,298), а тройку лидеров замкнул Оскар Пиастри из "Макларена" (+0,354). Главной сенсацией стал вылет четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из "Ред Булла" во втором сегменте.

Отметим, что гонка на автодроме Сузука начнется в воскресенье, 29 марта, в 09:00 по бакинскому времени.

Новости по теме

Оскар Пиастри возглавил итоговую таблицу тренировки Гран-при Японии
27 Марта 13:01
Формула 1

Оскар Пиастри возглавил итоговую таблицу тренировки Гран-при Японии

Пилот "Макларена" возглавил протокол сессии в Сузуке, опередив гонщиков "Мерседеса"
Валттери Боттас представил специальный шлем к Гран-при Японии - ФОТО
27 Марта 06:16
Формула 1

Валттери Боттас представил специальный шлем к Гран-при Японии - ФОТО

Специальные шлемы к японскому этапу традиционно готовят многие гонщики
Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции Гран-при Японии
26 Марта 21:28
Формула 1

Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции Гран-при Японии

Причиной конфликта стал вопрос, заданный журналистом в прошлом году на Гран-при Абу-Даби
Льюис Хэмилтон осваивает искусство владения катаной
26 Марта 13:37
Формула 1

Льюис Хэмилтон осваивает искусство владения катаной - ВИДЕО

Семикратный чемпион Формулы-1 приступил к тренировкам с Тэцуро Симагути

Макс Ферстаппен протестировал японский суперкар Nissan Z NISMO
25 Марта 15:41
Формула 1

Макс Ферстаппен протестировал японский суперкар Nissan Z NISMO - ВИДЕО

Трехкратный чемпион мира сменил привычный болид на кузовной автомобиль в ливрее "Ред Булл" для заездов в Японии
Палмер объяснил, почему Вольф по-прежнему заинтересован в приобретении Ферстаппена
24 Марта 19:40
Формула 1

Палмер объяснил, почему Вольф по-прежнему заинтересован в приобретении Ферстаппена

На фоне недавнего скандала это уже не кажется нереальным

Самое читаемое

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге