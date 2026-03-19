Хэмилтон вошел в уникальный список пилотов Формулы-1

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон вошел в число уникальных гонщиков в истории Формулы-1.

Как передает İdman.Biz, семикратный чемпион мира стал лишь четвертым пилотом, которому удавалось подниматься на подиум в возрасте 20, 30 и 40 лет. Ранее этого добивались только Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо и Найджел Мэнселл.

Очередной исторический результат британец показал на Гран-при Китая, где финишировал третьим и завоевал свой первый подиум в составе "Скудерии". Победу в гонке одержал Андреа Кими Антонелли, вторым стал Джордж Расселл.

Примечательно, что первый подиум в карьере Хэмилтона датируется 2007 годом, когда он занял третье место в Мельбурне. Теперь же в возрасте 41 года, двух месяцев и восьми дней он продолжает переписывать историю, входя в число самых возрастных призеров "королевских гонок".