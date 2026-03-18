Ошибка связи в "Ред Булл" стоила Ферстаппену времени на Гран-при Китая

18 Марта 2026 23:15
Ошибка связи в "Ред Булл" стоила Ферстаппену времени на Гран-при Китая

Во время Гран-при Китая "Формулы-1" в стане "Ред Булл" произошла коммуникационная ошибка, повлиявшая на выступление Макса Ферстаппена.

Как передает İdman.Biz, по данным Auto Motor und Sport, нидерландский пилот получил указание экономить топливо и энергию в первом и 14-м поворотах, однако по ошибке начал сбрасывать газ и в шестом повороте, где этого делать не требовалось.

Лишь на 35-м круге из 56 Ферстаппен уточнил у своего инженера Джанпьеро Ламбьязе, нужно ли снижать скорость в шестом повороте, на что получил ответ: "Сбрасывать не нужно". В ответ гонщик эмоционально заявил: "Я тут больше половины гонки сбрасываю. Почему мне никто не сказал?"

Инженер отметил, что из-за лишнего сброса газа пилот теряет время относительно соперников и не может приблизиться к болиду "Хааса". В свою очередь Ламбьязе подчеркнул, что пытается помогать и передавать информацию по ходу гонки.

Спустя семь кругов после этого разговора, на 46-м круге, Ферстаппен сошел с дистанции из-за проблем с охлаждением гибридной системы.

