Китайский автогигант BYD может войти в Формулу-1

Китайский автопроизводитель BYD рассматривает возможность выхода в чемпионат мира Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Auto Motor und Sport, компания может присоединиться к серии не только через создание новой команды, но и путем приобретения одного из уже существующих коллективов.

По данным источника, среди потенциальных вариантов для покупки рассматриваются "Альпин" и "Астон Мартин". Французская команда выглядит привлекательной платформой после перехода на двигатели "Мерседеса", однако 76 процентов ее акций принадлежат концерну "Рено", который не спешит расставаться со своим активом. При этом доля инвестиционной компании Otro Capital, составляющая 24 процента, уже вызывает интерес у инвесторов, включая бывшего руководителя "Ред Булл" Кристиана Хорнера.

Также отмечается, что "Астон Мартин" переживает непростой период из-за проблем с силовой установкой "Хонды". На фоне неудачных результатов на старте сезона на владельца команды Лоуренса Стролла усиливается давление, хотя официальной информации о возможной продаже команды пока нет.

При этом BYD пока не имеет опыта участия в автоспорте, поэтому создание команды с нуля считается рискованным вариантом. Более реалистичным сценарием для китайского концерна может стать покупка уже существующей структуры. В 2025 году компания продала 4,6 миллиона автомобилей и считается мировым лидером по производству электромобилей.