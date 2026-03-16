Азербайджанский пилот успешно завершил тесты в Формуле-4 - ФОТО

16 Марта 2026
RU

Азербайджанский пилот успешно завершил тесты в Формуле-4

Формула 1
Новости
16 Марта 2026 09:42
10
16-летний азербайджанский автогонщик Давин Джафаров успешно завершил вторую сессию тестов в Формуле-4 на знаменитой трассе "Аутодрому Интернасьонал ду Алгарве" в Портимане (Португалия).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на материалы команды пилота, тесты стали важным этапом адаптации молодого спортсмена к высококонкурентной среде гонок на одноместных болидах формульного типа.

После успешной карьеры в картинге Джафаров перешел на новый уровень профессионального автоспорта. Портиманские тесты позволили ему получить ценный опыт работы с инженерами, отточить стиль пилотирования и глубже понять возможности болида Формулы-4.

В рамках тестовой программы проводилось по пять интенсивных сессий ежедневно. Пилот работал на трассе вместе с гонщиками, связанными с командами "Макларен", "Мерседес", "Астон Мартин" и другими известными коллективами, что позволило оценить свой уровень на фоне европейских талантов.

Сессии проходили в смешанных погодных условиях - чередование дождя и сухой трассы требовало от пилота постоянной адаптации и высокой точности управления болидом. Несмотря на несколько аварий с участием других гонщиков во время тестов, Джафаров завершил все заезды без инцидентов, продемонстрировав дисциплину и зрелое гоночное мышление.

Результаты азербайджанского пилота привлекли внимание ряда инженеров и членов команд, которые отметили его уверенные выступления в международной среде.

К сожалению, несмотря на прогресс, Джафаров не сможет принять участие в финальном этапе "Формула Винтер Серии" в Барселоне в этом месяце из-за недостаточного спонсорского обеспечения, необходимого для участия в соревнованиях такого уровня.

Тем не менее молодой пилот продолжает активную подготовку: работает на симуляторе, укрепляет физическую форму и развивает психологическую устойчивость - ключевые компоненты современного автоспорта.

Следующая возможная тестовая сессия в Формуле-4 запланирована через три месяца на легендарной трассе "Аутодрому Национале Монца" в Италии, где Джафаров намерен продолжить наращивать опыт и демонстрировать свой потенциал.

Долгосрочная цель азербайджанского гонщика - представлять Азербайджан на высших уровнях международного автоспорта. Путь Джафарова в формульных гонках только начинается, и при надлежащей поддержке он рассчитывает в ближайшем будущем регулярно участвовать в соревнованиях мирового уровня.

İdman.Biz
Тэги:

