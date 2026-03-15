Окон извинился перед Колапинто за столкновение в гонке Гран-при Китая

15 Марта 2026 21:44
Пилот "Хааса" Эстебан Окон принес извинения Франко Колапинто из "Альпин" за инцидент, произошедший по ходу гонки Гран-при Китая.

Окон столкнулся с аргентинцем на выходе с пит-лейна во втором повороте, за что получил 10-секундный штраф и в итоге финишировал лишь 14-м, не сумев набрать очков. Колапинто, несмотря на контакт, смог продолжить гонку и финишировал 10-м, заработав одно очко.

"Прежде всего, приношу свои извинения Франко. Я беру на себя всю ответственность за случившееся и рад, что ему удалось набрать очки, ведь он провел отличную гонку.

После сегодняшнего дня нам предстоит проанализировать многое. Мы отлично начали гонку, но нам не повезло с моментом выезда машины безопасности, что нарушило нашу стратегию. Мы будем продолжать бороться, и я уверен, что результаты не заставят себя ждать", — написал Окон в соцсети X.

