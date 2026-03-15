Ферстаппен жестко раскритиковал современную Формулу-1: "Это отстой"

Четырехкратный чемпион мира "Формулы-1" Макс Ферстаппен раскритиковал современный формат чемпионата после завершения Гран-при Китая.

Как сообщает İdman.Biz, пилот "Ред Булл" выразил недовольство новым регламентом и характером гонок в нынешнем сезоне.

"Современная Формула-1 - это отстой. Если кому-то это нравится, значит, он действительно не понимает, что такое Формула-1. Сейчас пилотировать вообще не приносит удовольствия. Это похоже на игру Mario Kart. Ты обгоняешь соперника на прямой, потом у тебя садится батарея, и на следующей прямой уже он обгоняет тебя. По-моему, это просто шутка", - сказал Ферстаппен.

Нидерландский гонщик также отметил, что, по его мнению, в чемпионате практически отсутствует настоящая борьба. "На самом деле выигрывают только Кими Антонелли или Джордж Расселл. Они на много миль впереди остальных. Только "Феррари" иногда хорошо стартует, выходит вперед, но через пару кругов все возвращается на свои места. Это не имеет ничего общего с гонками. И я бы сказал это даже в том случае, если бы сам выигрывал", - добавил пилот.

Победителем Гран-при Китая стал гонщик "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли, вторым финишировал его напарник Джордж Расселл, а третье место занял пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон.