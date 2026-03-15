RU

Ферстаппен жестко раскритиковал современную Формулу-1: "Это отстой"

Формула 1
Новости
15 Марта 2026 14:58
13
Четырехкратный чемпион мира "Формулы-1" Макс Ферстаппен раскритиковал современный формат чемпионата после завершения Гран-при Китая.

Как сообщает İdman.Biz, пилот "Ред Булл" выразил недовольство новым регламентом и характером гонок в нынешнем сезоне.

"Современная Формула-1 - это отстой. Если кому-то это нравится, значит, он действительно не понимает, что такое Формула-1. Сейчас пилотировать вообще не приносит удовольствия. Это похоже на игру Mario Kart. Ты обгоняешь соперника на прямой, потом у тебя садится батарея, и на следующей прямой уже он обгоняет тебя. По-моему, это просто шутка", - сказал Ферстаппен.

Нидерландский гонщик также отметил, что, по его мнению, в чемпионате практически отсутствует настоящая борьба. "На самом деле выигрывают только Кими Антонелли или Джордж Расселл. Они на много миль впереди остальных. Только "Феррари" иногда хорошо стартует, выходит вперед, но через пару кругов все возвращается на свои места. Это не имеет ничего общего с гонками. И я бы сказал это даже в том случае, если бы сам выигрывал", - добавил пилот.

Победителем Гран-при Китая стал гонщик "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли, вторым финишировал его напарник Джордж Расселл, а третье место занял пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Победитель Гран-при Китая: "В концовке у меня чуть не случился инфаркт"
13:59
Формула 1

Победитель Гран-при Китая: "В концовке у меня чуть не случился инфаркт"

Антонелли поделился эмоциями после первой победы в Формуле-1

Антонелли выиграл Гран-при Китая Формулы-1
12:47
Формула 1

Антонелли выиграл Гран-при Китая Формулы-1

Расселл финишировал вторым, Хэмилтон замкнул тройку призеров

Четыре болида не смогли стартовать на Гран-при Китая
11:16
Формула 1

Четыре болида не смогли стартовать на Гран-при Китая

Обе машины "Макларена" выбили из гонки технические проблемы

"Формула-1" отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке
05:48
Формула 1

"Формула-1" отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке

После Гран-при Японии в чемпионате образуется четырехнедельная пауза
Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут отменить из-за конфликта на Ближнем Востоке
13 Марта 23:43
Формула 1

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут отменить из-за конфликта на Ближнем Востоке

Календарь Формулы-1 рискует сократиться до 22 этапов
Бывшему менеджеру Формулы-1 запретили выезд из Азербайджана
13 Марта 15:37
Формула 1

Бывшему менеджеру Формулы-1 запретили выезд из Азербайджана

Суд отклонил обращение Чингиза Мехдиева

Самое читаемое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО
12 Марта 22:46
Борьба

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

У Гюльтекин Шириновой - "серебро"
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
13 Марта 14:52
Настольный теннис

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Юные спортсмены продолжают семейные традиции и мечтают о мировых победах