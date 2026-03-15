Антонелли выиграл Гран-при Китая Формулы-1

На международном автодроме в Шанхае состоялась гонка второго этапа сезона Формулы-1 2026 года - Гран-при Китая.

Как сообщает İdman.Biz, победу в заезде одержал итальянский пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли. Вторым финишировал его напарник по команде Джордж Расселл, а третье место занял гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон.

Для 19-летнего Антонелли эта победа стала первой в карьере в Формуле-1.

Четвертое место занял Шарль Леклер ("Феррари"), а пятым финишировал Оливер Берман ("Хаас"). В десятку лучших также вошли Пьер Гасли ("Альпин"), Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз"), Исак Хаджар ("Ред Булл"), Карлос Сайнс ("Уильямс") и Франко Колапинто ("Альпин").

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен ("Ред Булл") сошел за десять кругов до финиша из-за проблем с двигателем. Кроме того, несколько пилотов не смогли стартовать в гонке из-за технических проблем.