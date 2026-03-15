15 Марта 2026
Антонелли выиграл Гран-при Китая Формулы-1

15 Марта 2026 12:47
На международном автодроме в Шанхае состоялась гонка второго этапа сезона Формулы-1 2026 года - Гран-при Китая.

Как сообщает İdman.Biz, победу в заезде одержал итальянский пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли. Вторым финишировал его напарник по команде Джордж Расселл, а третье место занял гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон.

Для 19-летнего Антонелли эта победа стала первой в карьере в Формуле-1.

Четвертое место занял Шарль Леклер ("Феррари"), а пятым финишировал Оливер Берман ("Хаас"). В десятку лучших также вошли Пьер Гасли ("Альпин"), Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз"), Исак Хаджар ("Ред Булл"), Карлос Сайнс ("Уильямс") и Франко Колапинто ("Альпин").

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен ("Ред Булл") сошел за десять кругов до финиша из-за проблем с двигателем. Кроме того, несколько пилотов не смогли стартовать в гонке из-за технических проблем.

Новости по теме

Четыре болида не смогли стартовать на Гран-при Китая
11:16
Формула 1

Четыре болида не смогли стартовать на Гран-при Китая

Обе машины "Макларена" выбили из гонки технические проблемы

"Формула-1" отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке
05:48
Формула 1

"Формула-1" отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке

После Гран-при Японии в чемпионате образуется четырехнедельная пауза
Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут отменить из-за конфликта на Ближнем Востоке
13 Марта 23:43
Формула 1

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут отменить из-за конфликта на Ближнем Востоке

Календарь Формулы-1 рискует сократиться до 22 этапов
Бывшему менеджеру Формулы-1 запретили выезд из Азербайджана
13 Марта 15:37
Формула 1

Бывшему менеджеру Формулы-1 запретили выезд из Азербайджана

Суд отклонил обращение Чингиза Мехдиева
Первый в сезоне Формулы-1 этап со спринтерской гонкой пройдет в Китае
13 Марта 09:15
Формула 1

Первый в сезоне Формулы-1 этап со спринтерской гонкой пройдет в Китае

Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов
На болиде "Феррари" замечена еще одна аэродинамическая новинка
13 Марта 00:22
Формула 1

На болиде "Феррари" замечена еще одна аэродинамическая новинка

Зачет Формулы-1 возглавляет пилот немецкого коллектива "Мерседес" британец Джордж Расселл

Самое читаемое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО
12 Марта 22:46
Борьба

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

У Гюльтекин Шириновой - "серебро"
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
13 Марта 14:52
Настольный теннис

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Юные спортсмены продолжают семейные традиции и мечтают о мировых победах