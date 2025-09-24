25 Сентября 2025
Соперник "Карабаха" потерял важного игрока из-за тяжелой травмы

Футбол
Новости
24 Сентября 2025 18:39
Соперник "Карабаха" потерял важного игрока из-за тяжелой травмы

«Ливерпуль» столкнулся с серьезной потерей: защитник Джованни Леони выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.

Как сообщает İdman.biz, травма была получена в дебютном для 18-летнего игрока матче Кубка английской лиги против «Саутгемптона», завершившемся победой мерсисайдцев со счетом 2:1.

Леони перешел в «Ливерпуль» этим летом из «Пармы» за 30 миллионов фунтов ( 34,8 миллиона евро) и считался перспективным усилением линии обороны. Однако теперь ему предстоит длительное восстановление, и вернуться на поле он сможет лишь в следующем сезоне.

По данным Фабрицио Романо, клуб и медицинский штаб готовят для футболиста программу реабилитации, которая станет серьезным испытанием на раннем этапе его карьеры.

Напомним, что "Ливерпуль" является соперниками агдамского "Карабаха" в групповой стадии Лиги чемпионов. Матч для "Карабаха" состоится на выезде 28 января 2026 года.

