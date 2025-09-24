Самир Абасов отказался заключать контракт с африканским легионером

"Нефтчи" отказался от услуг игрока сборной Демократической Республики Конго Арно Лусамбы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportinfo.az, главный тренер клуба Самир Абасов решил не заключать контракт с центральным полузащитником.

Изначально Абасов проявлял интерес к африканскому легионеру, однако после тщательного анализа передумал.

Лусамба, родившийся в Меце (Франция), является воспитанником "Нанси". Последним клубом в его карьере был "Банияс" в Объединенных Арабских Эмиратах.

Стоит отметить, что в период с 2022 по 2024 год он выступал за "Аланьяспор" и "Пендикспор" в турецкой Суперлиге. Во Франции он играл за "Ниццу" и "Амьен", а в Бельгии — за "Брюгге".

