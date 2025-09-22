24 Сентября 2025
Президент "Интера" призвал к строительству нового стадиона вместо "Сан-Сиро"

22 Сентября 2025 16:56
Президент миланского "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, что нужно сделать с домашним стадионом команды "Сан-Сиро", который клуб делит с "Миланом", сообщает İdman.biz.

"Милан — один из самых привлекательных городов Европы, а "Милан" и "Интер" представляют два его главных достоинства. Тем не менее, город рискует оказаться на обочине футбольного мира. Он больше не сможет принимать финал Лиги чемпионов и не войдет в число городов, принимающих чемпионат Европы 2032 года.

"Сан-Сиро" нужно уважать, он был ареной невероятных эмоций и олицетворяет историю обоих клубов. Но мы должны смотреть вперед. Это устаревшее сооружение, которое постоянно нуждается в ремонте. "Уэмбли" снесли и отстроили заново, и здесь тоже необходимо сделать то же самое. Мы хотели бы построить стадион рядом с "Сан-Сиро". Речь идет о частных инвестициях, финансируемых двумя клубами. Это принесет городу огромную пользу с точки зрения инфраструктуры, рабочих мест и туризма.

Сейчас мы неконкурентоспособны в Европе. "Милан" и "Интер" заработали около € 80 млн на стадионе, в то время как в Европе некоторые клубы зарабатывают по € 300 млн. Этот разрыв негативно сказывается на конкурентоспособности. За последние 10 лет в Европе было построено 153 стадиона, в то время как в Италии реконструировано всего три, то есть всего 1%. Нам срочно нужен новый стадион", — приводит слова Маротты Football Italia.

