Что отличает "Карабах" от ПСЖ?

Несколько дней назад IFFHS объявил о самых длинных сериях матчей без поражений на выезде в лигах «Большой пятерки» (https://www.idman.biz/ru/news/world-football/76320). В список вошли европейские гранды, которые набирали очки на выезде не менее чем в 25 матчах подряд.

İdman.biz проанализировал историю чемпионатов Азербайджана и выявил те команды, которые отличились по схожим параметрам.

В таблице IFFHS, где лидирует ПСЖ с 39 играми, минимальная серия составляет 25 матчей, чего не удавалось сделать ни одной команде Азербайджана. Другими словами, если бы наша страна была представителем «Большой пятерки» или если бы IFFHS объявил список, охватывающий всю Европу, а не только пять лиг, наших команд там бы не было. Так кто же наши рекордсмены?

Абсолютный рекорд "Карабаха"

Азербайджанский рекорд был официально зафиксирован некоторое время назад. В апреле 2023 года закончилась гегемония «Карабаха» на стадионах соперников. Команда Гурбана Гурбанова набирала очки в 24 выездных матчах подряд. За этот период команда одержала 20 побед и 4 матча сыграла вничью. Полоса удач, длившаяся около 18 месяцев, началась после поражения от «Сабаила» ​​и продолжалась до поражения от «Сабаха». Эту серию отделяет от рекорда ПСЖ всего 15 игр.

25.10.2021 Сабаил - Карабах 3:1 07.11.2021 Сумгайыт - Карабах 0:4 29.11.2021 Габала - Карабах 0:0 07.02.2022 Нефтчи - Карабах 1:2 28.02.2022 Кешля - Карабах 0:0 12.03.2022 Сабах - Карабах 0:1 19.03.2022 Зиря - Карабах 0:3 10.04.2022 Сумгайыт - Карабах 0:3 24.04.2022 Габала - Карабах 0:2 15.05.2022 Сабаил - Карабах 0:3 13.08.2022 Сумгайыт - Карабах 0:2 01.09.2022 Кяпаз - Карабах 0:1 18.09.2022 Зиря - Карабах 1:7 09.10.2022 Габала - Карабах 0:1 30.10.2022 Шамахы - Карабах 0:4 09.11.2022 Туран Товуз - Карабах 0:2 13.11.2022 Сабах - Карабах 0:0 02.12.2022 Нефтчи - Карабах 0:4 24.12.2022 Сабаил - Карабах 0:3 25.01.2023 Туран Товуз - Карабах 2:3 04.02.2023 Кяпаз - Карабах 1:1 19.02.2023 Зиря - Карабах 0:1 05.03.2023 Габала - Карабах 1:3 15.03.2023 Сумгайыт - Карабах 0:6 02.04.2023 Шамахы - Карабах 0:1 16.04.2023 Сабах - Карабах 2:1

Рекорд «Шамкира» продержался 21 год

До рекорда, побитого «Карабахом» два года назад, лучшие результаты были у «Шамкира». Западники не подарили хозяевам радости победы в 1999-2001 годах на рубеже веков. Шамкирская команда провела 23 таких матча подряд. Представитель Запада одержал 15 побед на выезде и восемь раз сыграл вничью. Интересно, что более 21 года назад серию прервал именно «Карабах».

22.05.1999 Карабах - Шамкир 1:0 07.11.1999 Кяпаз - Шамкир 0:0 21.11.1999 Карабах - Шамкир 1:5 05.12.1999 Нефтчи - Шамкир 0:0 26.02.2000 АНС Пивани - Шамкир 0:3 11.03.2000 ОИК - Шамкир 0:3 19.03.2000 Динамо - Шамкир 0:2 01.04.2000 Университет Хазар - Шамкир 0:2 15.04.2000 Шафа - Шамкир 0:2 29.04.2000 Виляш - Шамкир 1:3 07.05.2000 Химик С - Шамкир 0:0 14.05.2000 Туран - Шамкир 3:3 13.08.2000 Шафа - Шамкир 1:4 10.09.2000 Университет Хазар - Шамкир 2:2 14.10.2000 Динамо-Бакылы - Шамкир 1:4 28.10.2000 Нефтчи - Шамкир 1:1 12.11.2000 Араз-Нахчыван - Шамкир 1:5 04.03.2001 Виляш - Шамкир 1:1 12.03.2001 Кяпаз - Шамкир 0:3 06.04.2001 Карабах - Шамкир 0:1 29.04.2001 Туран - Шамкир 1:2 26.08.2001 Кяпаз - Шамкир 2:3 17.09.2001 Нефтчи - Шамкир 0:1 29.09.2001 Умид - Шамкир 1:1 22.10.2001 Шафа - Шамкир 3:2

От Товуза до Товуза

Третья по продолжительности выездная беспроигрышная серия в истории принадлежит «Кяпазу». В далекие 1993-95 годы гянджинская команда набрала очки в 18 играз подряд на выезде. Эта серия началась после поражения от «Турана» и завершилась поражением от представителя Товуза. За этот период «Кяпаз» одержал 10 побед и восемь раз сыграл вничью.

21.10.1993 Туран - Кяпаз 3:1 06.11.1993 Шахдаг - Кяпаз 1:2 20.11.1993 Азери - Кяпаз 1:1 04.12.1993 Памбыгчы Б - Кяпаз 1:3 12.12.1993 Виляш - Кяпаз 0:0 27.02.1994 Кюрмюк - Кяпаз 0:4 13.03.1994 Хазри-Эльтадж - Кяпаз 1:1 03.04.1994 Хазар С - Кяпаз 1:1 09.04.1994 Автомобилист - Кяпаз 0:4 29.04.1994 Хазар Л - Кяпаз 1:1 05.05.1994 Иншаатчы Б - Кяпаз 1:2 28.08.1994 Хазри - Кяпаз 1:1 18.09.1994 Бакы фехлеси - Кяпаз 1:1 30.10.1994 Иншаатчы Б - Кяпаз 0:1 20.11.1994 Хазар С - Кяпаз 0:3 23.11.1994 Нефтчи - Кяпаз 0:0 05.03.1995 Кюр-Нур - Кяпаз 2:4 08.04.1995 Карабах - Кяпаз 0:2 18.04.1995 Памбыгчы Н - Кяпаз 0:2 07.05.1995 Туран - Кяпаз 1:0

Хет-трик «Карабаха»

Три из пяти самых длинных серий на счету «Карабаха». Агдамская команда, имеющая серию из 24 матчей, набирала очки в 17 выездных играх подряд в сезоне 2019-21. После поражения от «Сумгайта» серия команды Гурбана Гурбанова из девяти побед и восьми ничьих прервалась, когда она проиграла «Нефтчи».

22.11.2019 Сумгайыт - Карабах 2:1 02.12.2019 Сабах - Карабах 0:1 02.02.2020 Сабаил - Карабах 0:1 15.02.2020 Зиря- Карабах 0:6 08.03.2020 Кешля - Карабах 0:2 11.09.2020 Кешля - Карабах 0:0 25.09.2020 Сумгайыт - Карабах 2:2 25.10.2020 Зиря - Карабах 0:0 08.11.2020 Нефтчи - Карабах 0:6 29.11.2020 Сабаил - Карабах 1:1 20.12.2020 Габала - Карабах 1:1 21.01.2021 Сабах - Карабах 1:2 19.02.2021 Сумгайыт - Карабах 0:0 09.03.2021 Зиря - Карабах 0:2 04.04.2021 Кешля - Карабах 1:1 16.04.2021 Сабаил - Карабах 1:1 25.04.2021 Габала - Карабах 0:5 09.05.2021 Сабах - Карабах 0:4 19.05.2021 Нефтчи - Карабах 1:0

Снова «Нефтчи» и «Сумгайыт»

Последняя серия в Топ-5 также принадлежит «Карабаху». А 16-матчевая беспроигрышная серия также связана с «Нефтчи» и «Сумгайытом». Серия, начавшаяся с поражения от «Баку», завершилась матчем с «Сумгайытом». В сезоне 2018-19 агдамская команда одержала 12 побед и четыре раза сыграла вничью.

28.10.2018 Нефтчи - Карабах 3:1 31.10.2018 Кешля - Карабах 1:1 11.11.2018 Габала - Карабах 1:3 09.12.2018 Зиря - Карабах 0:6 09.02.2019 Сумгайыт - Карабах 0:2 23.02.2019 Сабах - Карабах 1:1 03.03.2019 Кешля - Карабах 0:1 15.03.2019 Сабаил - Карабах 1:2 01.04.2019 Сумгайыт - Карабах 0:6 07.04.2019 Габала - Карабах 1:2 27.04.2019 Зиря - Карабах 0:3 11.05.2019 Нефтчи - Карабах 2:3 16.08.2019 Кешля - Карабах 0:1 01.09.2019 Сабаил - Карабах 0:4 23.09.2019 Зиря - Карабах 1:3 19.10.2019 Габала - Карабах 1:1 01.11.2019 Нефтчи - Карабах 0:0 22.11.2019 Сумгайыт - Карабах 2:1

Отметим, что команда с наименьшим количеством выездных поражений в этом сезоне - «Карабах». 11-матчевая беспроигрышная серия команды Гурбанова была прервана «Зиря» (2:3).

Вугар Хейруллаев

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