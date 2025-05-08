8 Мая 2025
RU

Что отличает "Карабах" от ПСЖ?

Футбол
Новости
8 Мая 2025 15:50
13
Что отличает "Карабах" от ПСЖ?

Несколько дней назад IFFHS объявил о самых длинных сериях матчей без поражений на выезде в лигах «Большой пятерки» (https://www.idman.biz/ru/news/world-football/76320). В список вошли европейские гранды, которые набирали очки на выезде не менее чем в 25 матчах подряд.

İdman.biz проанализировал историю чемпионатов Азербайджана и выявил те команды, которые отличились по схожим параметрам.

В таблице IFFHS, где лидирует ПСЖ с 39 играми, минимальная серия составляет 25 матчей, чего не удавалось сделать ни одной команде Азербайджана. Другими словами, если бы наша страна была представителем «Большой пятерки» или если бы IFFHS объявил список, охватывающий всю Европу, а не только пять лиг, наших команд там бы не было. Так кто же наши рекордсмены?

Абсолютный рекорд "Карабаха"

Азербайджанский рекорд был официально зафиксирован некоторое время назад. В апреле 2023 года закончилась гегемония «Карабаха» на стадионах соперников. Команда Гурбана Гурбанова набирала очки в 24 выездных матчах подряд. За этот период команда одержала 20 побед и 4 матча сыграла вничью. Полоса удач, длившаяся около 18 месяцев, началась после поражения от «Сабаила» ​​и продолжалась до поражения от «Сабаха». Эту серию отделяет от рекорда ПСЖ всего 15 игр.

25.10.2021

Сабаил - Карабах

3:1

07.11.2021

Сумгайыт - Карабах

0:4

29.11.2021

Габала - Карабах

0:0

07.02.2022

Нефтчи - Карабах

1:2

28.02.2022

Кешля - Карабах

0:0

12.03.2022

Сабах - Карабах

0:1

19.03.2022

Зиря - Карабах

0:3

10.04.2022

Сумгайыт - Карабах

0:3

24.04.2022

Габала - Карабах

0:2

15.05.2022

Сабаил - Карабах

0:3

13.08.2022

Сумгайыт - Карабах

0:2

01.09.2022

Кяпаз - Карабах

0:1

18.09.2022

Зиря - Карабах

1:7

09.10.2022

Габала - Карабах

0:1

30.10.2022

Шамахы - Карабах

0:4

09.11.2022

Туран Товуз - Карабах

0:2

13.11.2022

Сабах - Карабах

0:0

02.12.2022

Нефтчи - Карабах

0:4

24.12.2022

Сабаил - Карабах

0:3

25.01.2023

Туран Товуз - Карабах

2:3

04.02.2023

Кяпаз - Карабах

1:1

19.02.2023

Зиря - Карабах

0:1

05.03.2023

Габала - Карабах

1:3

15.03.2023

Сумгайыт - Карабах

0:6

02.04.2023

Шамахы - Карабах

0:1

16.04.2023

Сабах - Карабах

2:1

Рекорд «Шамкира» продержался 21 год

До рекорда, побитого «Карабахом» два года назад, лучшие результаты были у «Шамкира». Западники не подарили хозяевам радости победы в 1999-2001 годах на рубеже веков. Шамкирская команда провела 23 таких матча подряд. Представитель Запада одержал 15 побед на выезде и восемь раз сыграл вничью. Интересно, что более 21 года назад серию прервал именно «Карабах».

22.05.1999

Карабах - Шамкир

1:0

07.11.1999

Кяпаз - Шамкир

0:0

21.11.1999

Карабах - Шамкир

1:5

05.12.1999

Нефтчи - Шамкир

0:0

26.02.2000

АНС Пивани - Шамкир

0:3

11.03.2000

ОИК - Шамкир

0:3

19.03.2000

Динамо - Шамкир

0:2

01.04.2000

Университет Хазар - Шамкир

0:2

15.04.2000

Шафа - Шамкир

0:2

29.04.2000

Виляш - Шамкир

1:3

07.05.2000

Химик С - Шамкир

0:0

14.05.2000

Туран - Шамкир

3:3

13.08.2000

Шафа - Шамкир

1:4

10.09.2000

Университет Хазар - Шамкир

2:2

14.10.2000

Динамо-Бакылы - Шамкир

1:4

28.10.2000

Нефтчи - Шамкир

1:1

12.11.2000

Араз-Нахчыван - Шамкир

1:5

04.03.2001

Виляш - Шамкир

1:1

12.03.2001

Кяпаз - Шамкир

0:3

06.04.2001

Карабах - Шамкир

0:1

29.04.2001

Туран - Шамкир

1:2

26.08.2001

Кяпаз - Шамкир

2:3

17.09.2001

Нефтчи - Шамкир

0:1

29.09.2001

Умид - Шамкир

1:1

22.10.2001

Шафа - Шамкир

3:2

От Товуза до Товуза

Третья по продолжительности выездная беспроигрышная серия в истории принадлежит «Кяпазу». В далекие 1993-95 годы гянджинская команда набрала очки в 18 играз подряд на выезде. Эта серия началась после поражения от «Турана» и завершилась поражением от представителя Товуза. За этот период «Кяпаз» одержал 10 побед и восемь раз сыграл вничью.

21.10.1993

Туран - Кяпаз

3:1

06.11.1993

Шахдаг - Кяпаз

1:2

20.11.1993

Азери - Кяпаз

1:1

04.12.1993

Памбыгчы Б - Кяпаз

1:3

12.12.1993

Виляш - Кяпаз

0:0

27.02.1994

Кюрмюк - Кяпаз

0:4

13.03.1994

Хазри-Эльтадж - Кяпаз

1:1

03.04.1994

Хазар С - Кяпаз

1:1

09.04.1994

Автомобилист - Кяпаз

0:4

29.04.1994

Хазар Л - Кяпаз

1:1

05.05.1994

Иншаатчы Б - Кяпаз

1:2

28.08.1994

Хазри - Кяпаз

1:1

18.09.1994

Бакы фехлеси - Кяпаз

1:1

30.10.1994

Иншаатчы Б - Кяпаз

0:1

20.11.1994

Хазар С - Кяпаз

0:3

23.11.1994

Нефтчи - Кяпаз

0:0

05.03.1995

Кюр-Нур - Кяпаз

2:4

08.04.1995

Карабах - Кяпаз

0:2

18.04.1995

Памбыгчы Н - Кяпаз

0:2

07.05.1995

Туран - Кяпаз

1:0

Хет-трик «Карабаха»

Три из пяти самых длинных серий на счету «Карабаха». Агдамская команда, имеющая серию из 24 матчей, набирала очки в 17 выездных играх подряд в сезоне 2019-21. После поражения от «Сумгайта» серия команды Гурбана Гурбанова из девяти побед и восьми ничьих прервалась, когда она проиграла «Нефтчи».

22.11.2019

Сумгайыт - Карабах

2:1

02.12.2019

Сабах - Карабах

0:1

02.02.2020

Сабаил - Карабах

0:1

15.02.2020

Зиря- Карабах

0:6

08.03.2020

Кешля - Карабах

0:2

11.09.2020

Кешля - Карабах

0:0

25.09.2020

Сумгайыт - Карабах

2:2

25.10.2020

Зиря - Карабах

0:0

08.11.2020

Нефтчи - Карабах

0:6

29.11.2020

Сабаил - Карабах

1:1

20.12.2020

Габала - Карабах

1:1

21.01.2021

Сабах - Карабах

1:2

19.02.2021

Сумгайыт - Карабах

0:0

09.03.2021

Зиря - Карабах

0:2

04.04.2021

Кешля - Карабах

1:1

16.04.2021

Сабаил - Карабах

1:1

25.04.2021

Габала - Карабах

0:5

09.05.2021

Сабах - Карабах

0:4

19.05.2021

Нефтчи - Карабах

1:0

Снова «Нефтчи» и «Сумгайыт»

Последняя серия в Топ-5 также принадлежит «Карабаху». А 16-матчевая беспроигрышная серия также связана с «Нефтчи» и «Сумгайытом». Серия, начавшаяся с поражения от «Баку», завершилась матчем с «Сумгайытом». В сезоне 2018-19 агдамская команда одержала 12 побед и четыре раза сыграла вничью.

28.10.2018

Нефтчи - Карабах

3:1

31.10.2018

Кешля - Карабах

1:1

11.11.2018

Габала - Карабах

1:3

09.12.2018

Зиря - Карабах

0:6

09.02.2019

Сумгайыт - Карабах

0:2

23.02.2019

Сабах - Карабах

1:1

03.03.2019

Кешля - Карабах

0:1

15.03.2019

Сабаил - Карабах

1:2

01.04.2019

Сумгайыт - Карабах

0:6

07.04.2019

Габала - Карабах

1:2

27.04.2019

Зиря - Карабах

0:3

11.05.2019

Нефтчи - Карабах

2:3

16.08.2019

Кешля - Карабах

0:1

01.09.2019

Сабаил - Карабах

0:4

23.09.2019

Зиря - Карабах

1:3

19.10.2019

Габала - Карабах

1:1

01.11.2019

Нефтчи - Карабах

0:0

22.11.2019

Сумгайыт - Карабах

2:1

Отметим, что команда с наименьшим количеством выездных поражений в этом сезоне - «Карабах». 11-матчевая беспроигрышная серия команды Гурбанова была прервана «Зиря» (2:3).

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В Лиге чемпионов будет неожиданный победитель
17:12
Мировой футбол

В Лиге чемпионов будет неожиданный победитель

ПСЖ даже столкнулся с угрозой не попасть в плей-офф, вылетев за пределы Топ-24 на Этапе лиги
АФФА отказала в выдаче лицензий двум клубам
16:44
Футбол

АФФА отказала в выдаче лицензий двум клубам

Лицензии на выступления в Первой лиге получили клубы "Шахдаг Гусар", "Шафа" и "Шимал", которые завершат сезон в тройке лидеров
Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках
16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках

Три команды не подали заявки
Состоялось заседание Комиссии по лицензированию АФФА - РЕШЕНИЯ
16:28
Футбол

Состоялось заседание Комиссии по лицензированию АФФА - РЕШЕНИЯ

На заседании были рассмотрены документы клубов, подавших заявки на участие в мужских и женских клубных турнирах УЕФА, Премьер-лиге Мисли, Первой лиге и Высшей женской лиге АФФА в сезоне 2025/2026
Руфат Аббасов: "Мы не проигрываем уже четыре матча и хотим продолжить эту серию"
14:55
Азербайджанский футбол

Руфат Аббасов: "Мы не проигрываем уже четыре матча и хотим продолжить эту серию"

Он прокомментировал предстоящий матч с "Сабахом"
Сыграет ли форвард "Сабаха" против "Шамахы"?
14:21
Азербайджанский футбол

Сыграет ли форвард "Сабаха" против "Шамахы"?

30-летний футболист был заменен на 21-й минуте игры с "Араз-Нахчываном"

Самое читаемое

Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"
6 Мая 11:25
Дзюдо

Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"

Он оценил свое выступление на турнире "Большого шлема", прошедшем в Душанбе, столице Таджикистана
Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия
6 Мая 16:41
Мировой футбол

Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия

"Фламенго" готов на аренду
Полина Рагимова продолжит карьеру в Греции
6 Мая 13:17
Волейбол

Полина Рагимова продолжит карьеру в Греции

Стороны уже согласовали детали перехода
Непобедимые гости - СПИСОК без "Реала" и "Барселоны"
6 Мая 10:28
Мировой футбол

Непобедимые гости - СПИСОК без "Реала" и "Барселоны"

IFFHS составил список команд, не проигравших минимум 25 раз на выезде