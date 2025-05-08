Что отличает "Карабах" от ПСЖ?

Несколько дней назад IFFHS объявил о самых длинных сериях матчей без поражений на выезде в лигах «Большой пятерки» (https://www.idman.biz/ru/news/world-football/76320). В список вошли европейские гранды, которые набирали очки на выезде не менее чем в 25 матчах подряд.
İdman.biz проанализировал историю чемпионатов Азербайджана и выявил те команды, которые отличились по схожим параметрам.
В таблице IFFHS, где лидирует ПСЖ с 39 играми, минимальная серия составляет 25 матчей, чего не удавалось сделать ни одной команде Азербайджана. Другими словами, если бы наша страна была представителем «Большой пятерки» или если бы IFFHS объявил список, охватывающий всю Европу, а не только пять лиг, наших команд там бы не было. Так кто же наши рекордсмены?
Абсолютный рекорд "Карабаха"
Азербайджанский рекорд был официально зафиксирован некоторое время назад. В апреле 2023 года закончилась гегемония «Карабаха» на стадионах соперников. Команда Гурбана Гурбанова набирала очки в 24 выездных матчах подряд. За этот период команда одержала 20 побед и 4 матча сыграла вничью. Полоса удач, длившаяся около 18 месяцев, началась после поражения от «Сабаила» и продолжалась до поражения от «Сабаха». Эту серию отделяет от рекорда ПСЖ всего 15 игр.
|
25.10.2021
|
Сабаил - Карабах
|
3:1
|
07.11.2021
|
Сумгайыт - Карабах
|
0:4
|
29.11.2021
|
Габала - Карабах
|
0:0
|
07.02.2022
|
Нефтчи - Карабах
|
1:2
|
28.02.2022
|
Кешля - Карабах
|
0:0
|
12.03.2022
|
Сабах - Карабах
|
0:1
|
19.03.2022
|
Зиря - Карабах
|
0:3
|
10.04.2022
|
Сумгайыт - Карабах
|
0:3
|
24.04.2022
|
Габала - Карабах
|
0:2
|
15.05.2022
|
Сабаил - Карабах
|
0:3
|
13.08.2022
|
Сумгайыт - Карабах
|
0:2
|
01.09.2022
|
Кяпаз - Карабах
|
0:1
|
18.09.2022
|
Зиря - Карабах
|
1:7
|
09.10.2022
|
Габала - Карабах
|
0:1
|
30.10.2022
|
Шамахы - Карабах
|
0:4
|
09.11.2022
|
Туран Товуз - Карабах
|
0:2
|
13.11.2022
|
Сабах - Карабах
|
0:0
|
02.12.2022
|
Нефтчи - Карабах
|
0:4
|
24.12.2022
|
Сабаил - Карабах
|
0:3
|
25.01.2023
|
Туран Товуз - Карабах
|
2:3
|
04.02.2023
|
Кяпаз - Карабах
|
1:1
|
19.02.2023
|
Зиря - Карабах
|
0:1
|
05.03.2023
|
Габала - Карабах
|
1:3
|
15.03.2023
|
Сумгайыт - Карабах
|
0:6
|
02.04.2023
|
Шамахы - Карабах
|
0:1
|
16.04.2023
|
Сабах - Карабах
|
2:1
Рекорд «Шамкира» продержался 21 год
До рекорда, побитого «Карабахом» два года назад, лучшие результаты были у «Шамкира». Западники не подарили хозяевам радости победы в 1999-2001 годах на рубеже веков. Шамкирская команда провела 23 таких матча подряд. Представитель Запада одержал 15 побед на выезде и восемь раз сыграл вничью. Интересно, что более 21 года назад серию прервал именно «Карабах».
|
22.05.1999
|
Карабах - Шамкир
|
1:0
|
07.11.1999
|
Кяпаз - Шамкир
|
0:0
|
21.11.1999
|
Карабах - Шамкир
|
1:5
|
05.12.1999
|
Нефтчи - Шамкир
|
0:0
|
26.02.2000
|
АНС Пивани - Шамкир
|
0:3
|
11.03.2000
|
ОИК - Шамкир
|
0:3
|
19.03.2000
|
Динамо - Шамкир
|
0:2
|
01.04.2000
|
Университет Хазар - Шамкир
|
0:2
|
15.04.2000
|
Шафа - Шамкир
|
0:2
|
29.04.2000
|
Виляш - Шамкир
|
1:3
|
07.05.2000
|
Химик С - Шамкир
|
0:0
|
14.05.2000
|
Туран - Шамкир
|
3:3
|
13.08.2000
|
Шафа - Шамкир
|
1:4
|
10.09.2000
|
Университет Хазар - Шамкир
|
2:2
|
14.10.2000
|
Динамо-Бакылы - Шамкир
|
1:4
|
28.10.2000
|
Нефтчи - Шамкир
|
1:1
|
12.11.2000
|
Араз-Нахчыван - Шамкир
|
1:5
|
04.03.2001
|
Виляш - Шамкир
|
1:1
|
12.03.2001
|
Кяпаз - Шамкир
|
0:3
|
06.04.2001
|
Карабах - Шамкир
|
0:1
|
29.04.2001
|
Туран - Шамкир
|
1:2
|
26.08.2001
|
Кяпаз - Шамкир
|
2:3
|
17.09.2001
|
Нефтчи - Шамкир
|
0:1
|
29.09.2001
|
Умид - Шамкир
|
1:1
|
22.10.2001
|
Шафа - Шамкир
|
3:2
От Товуза до Товуза
Третья по продолжительности выездная беспроигрышная серия в истории принадлежит «Кяпазу». В далекие 1993-95 годы гянджинская команда набрала очки в 18 играз подряд на выезде. Эта серия началась после поражения от «Турана» и завершилась поражением от представителя Товуза. За этот период «Кяпаз» одержал 10 побед и восемь раз сыграл вничью.
|
21.10.1993
|
Туран - Кяпаз
|
3:1
|
06.11.1993
|
Шахдаг - Кяпаз
|
1:2
|
20.11.1993
|
Азери - Кяпаз
|
1:1
|
04.12.1993
|
Памбыгчы Б - Кяпаз
|
1:3
|
12.12.1993
|
Виляш - Кяпаз
|
0:0
|
27.02.1994
|
Кюрмюк - Кяпаз
|
0:4
|
13.03.1994
|
Хазри-Эльтадж - Кяпаз
|
1:1
|
03.04.1994
|
Хазар С - Кяпаз
|
1:1
|
09.04.1994
|
Автомобилист - Кяпаз
|
0:4
|
29.04.1994
|
Хазар Л - Кяпаз
|
1:1
|
05.05.1994
|
Иншаатчы Б - Кяпаз
|
1:2
|
28.08.1994
|
Хазри - Кяпаз
|
1:1
|
18.09.1994
|
Бакы фехлеси - Кяпаз
|
1:1
|
30.10.1994
|
Иншаатчы Б - Кяпаз
|
0:1
|
20.11.1994
|
Хазар С - Кяпаз
|
0:3
|
23.11.1994
|
Нефтчи - Кяпаз
|
0:0
|
05.03.1995
|
Кюр-Нур - Кяпаз
|
2:4
|
08.04.1995
|
Карабах - Кяпаз
|
0:2
|
18.04.1995
|
Памбыгчы Н - Кяпаз
|
0:2
|
07.05.1995
|
Туран - Кяпаз
|
1:0
Хет-трик «Карабаха»
Три из пяти самых длинных серий на счету «Карабаха». Агдамская команда, имеющая серию из 24 матчей, набирала очки в 17 выездных играх подряд в сезоне 2019-21. После поражения от «Сумгайта» серия команды Гурбана Гурбанова из девяти побед и восьми ничьих прервалась, когда она проиграла «Нефтчи».
|
22.11.2019
|
Сумгайыт - Карабах
|
2:1
|
02.12.2019
|
Сабах - Карабах
|
0:1
|
02.02.2020
|
Сабаил - Карабах
|
0:1
|
15.02.2020
|
Зиря- Карабах
|
0:6
|
08.03.2020
|
Кешля - Карабах
|
0:2
|
11.09.2020
|
Кешля - Карабах
|
0:0
|
25.09.2020
|
Сумгайыт - Карабах
|
2:2
|
25.10.2020
|
Зиря - Карабах
|
0:0
|
08.11.2020
|
Нефтчи - Карабах
|
0:6
|
29.11.2020
|
Сабаил - Карабах
|
1:1
|
20.12.2020
|
Габала - Карабах
|
1:1
|
21.01.2021
|
Сабах - Карабах
|
1:2
|
19.02.2021
|
Сумгайыт - Карабах
|
0:0
|
09.03.2021
|
Зиря - Карабах
|
0:2
|
04.04.2021
|
Кешля - Карабах
|
1:1
|
16.04.2021
|
Сабаил - Карабах
|
1:1
|
25.04.2021
|
Габала - Карабах
|
0:5
|
09.05.2021
|
Сабах - Карабах
|
0:4
|
19.05.2021
|
Нефтчи - Карабах
|
1:0
Снова «Нефтчи» и «Сумгайыт»
Последняя серия в Топ-5 также принадлежит «Карабаху». А 16-матчевая беспроигрышная серия также связана с «Нефтчи» и «Сумгайытом». Серия, начавшаяся с поражения от «Баку», завершилась матчем с «Сумгайытом». В сезоне 2018-19 агдамская команда одержала 12 побед и четыре раза сыграла вничью.
|
28.10.2018
|
Нефтчи - Карабах
|
3:1
|
31.10.2018
|
Кешля - Карабах
|
1:1
|
11.11.2018
|
Габала - Карабах
|
1:3
|
09.12.2018
|
Зиря - Карабах
|
0:6
|
09.02.2019
|
Сумгайыт - Карабах
|
0:2
|
23.02.2019
|
Сабах - Карабах
|
1:1
|
03.03.2019
|
Кешля - Карабах
|
0:1
|
15.03.2019
|
Сабаил - Карабах
|
1:2
|
01.04.2019
|
Сумгайыт - Карабах
|
0:6
|
07.04.2019
|
Габала - Карабах
|
1:2
|
27.04.2019
|
Зиря - Карабах
|
0:3
|
11.05.2019
|
Нефтчи - Карабах
|
2:3
|
16.08.2019
|
Кешля - Карабах
|
0:1
|
01.09.2019
|
Сабаил - Карабах
|
0:4
|
23.09.2019
|
Зиря - Карабах
|
1:3
|
19.10.2019
|
Габала - Карабах
|
1:1
|
01.11.2019
|
Нефтчи - Карабах
|
0:0
|
22.11.2019
|
Сумгайыт - Карабах
|
2:1
Отметим, что команда с наименьшим количеством выездных поражений в этом сезоне - «Карабах». 11-матчевая беспроигрышная серия команды Гурбанова была прервана «Зиря» (2:3).
Вугар Хейруллаев
İdman.biz