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"Нефтчи" сыграет в Товузе, "Сабаил" дома примет "Зиря"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Мая 2025 10:00
17
"Нефтчи" сыграет в Товузе, "Сабаил" дома примет "Зиря"

Продолжается XXXIV тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся два матча тура.

День начнется с бакинского дерби. «Сабаил» примет «Зиря». Если хозяева не победят, они вылетят из Премьер-лиги.

«Туран Товуз» сыграет с «Нефтчи». Хозяевам, борющимся за бронзу, необходимо победить, чтобы сохранить свои шансы на попадание в тройку лучших.

Отметим, что тур завершится завтра.

Премьер-лига Мисли
XXXIV тур
10 мая (суббота)

17:00 «Сабаил» - «Зиря»
Судья: Турал Гурбанов
«АСКО Арена»

19:30. «Туран Товуз» – «Нефтчи»
Судья: Рашад Ахмедов
Стадион города Товуз

Место

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Карабах

33

25

5

3

80-19

80

2

Зиря

33

21

4

8

56-26

67

3

Араз-Нахчыван

33

14

13

6

33-26

55

4

Туран Товуз

33

12

13

8

39-37

49

5

Сабах

34

9

17

8

48-45

44

6

Нефтчи

33

8

13

12

34-47

37

7

Шамахы

34

9

9

16

33-46

36

8

Сумгайыт

33

8

6

19

27-50

30

9

Кяпаз

33

7

8

18

27-58

29

10

Сабаил

33

4

10

19

24-51

22

Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») — 14 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Давит Волков («Зиря») — по 10.

İdman.biz

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