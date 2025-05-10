"Нефтчи" сыграет в Товузе, "Сабаил" дома примет "Зиря"

Продолжается XXXIV тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся два матча тура.

День начнется с бакинского дерби. «Сабаил» примет «Зиря». Если хозяева не победят, они вылетят из Премьер-лиги.

«Туран Товуз» сыграет с «Нефтчи». Хозяевам, борющимся за бронзу, необходимо победить, чтобы сохранить свои шансы на попадание в тройку лучших.

Отметим, что тур завершится завтра.

Премьер-лига Мисли

XXXIV тур

10 мая (суббота)

17:00 «Сабаил» - «Зиря»

Судья: Турал Гурбанов

«АСКО Арена»

19:30. «Туран Товуз» – «Нефтчи»

Судья: Рашад Ахмедов

Стадион города Товуз

Место Команда И В Н П М О 1 Карабах 33 25 5 3 80-19 80 2 Зиря 33 21 4 8 56-26 67 3 Араз-Нахчыван 33 14 13 6 33-26 55 4 Туран Товуз 33 12 13 8 39-37 49 5 Сабах 34 9 17 8 48-45 44 6 Нефтчи 33 8 13 12 34-47 37 7 Шамахы 34 9 9 16 33-46 36 8 Сумгайыт 33 8 6 19 27-50 30 9 Кяпаз 33 7 8 18 27-58 29 10 Сабаил 33 4 10 19 24-51 22

Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») — 14 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Давит Волков («Зиря») — по 10.

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