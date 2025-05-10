"Нефтчи" сыграет в Товузе, "Сабаил" дома примет "Зиря"

Продолжается XXXIV тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся два матча тура.
День начнется с бакинского дерби. «Сабаил» примет «Зиря». Если хозяева не победят, они вылетят из Премьер-лиги.
«Туран Товуз» сыграет с «Нефтчи». Хозяевам, борющимся за бронзу, необходимо победить, чтобы сохранить свои шансы на попадание в тройку лучших.
Отметим, что тур завершится завтра.
Премьер-лига Мисли
XXXIV тур
10 мая (суббота)
17:00 «Сабаил» - «Зиря»
Судья: Турал Гурбанов
«АСКО Арена»
19:30. «Туран Товуз» – «Нефтчи»
Судья: Рашад Ахмедов
Стадион города Товуз
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Карабах
|
33
|
25
|
5
|
3
|
80-19
|
80
|
2
|
Зиря
|
33
|
21
|
4
|
8
|
56-26
|
67
|
3
|
Араз-Нахчыван
|
33
|
14
|
13
|
6
|
33-26
|
55
|
4
|
Туран Товуз
|
33
|
12
|
13
|
8
|
39-37
|
49
|
5
|
Сабах
|
34
|
9
|
17
|
8
|
48-45
|
44
|
6
|
Нефтчи
|
33
|
8
|
13
|
12
|
34-47
|
37
|
7
|
Шамахы
|
34
|
9
|
9
|
16
|
33-46
|
36
|
8
|
Сумгайыт
|
33
|
8
|
6
|
19
|
27-50
|
30
|
9
|
Кяпаз
|
33
|
7
|
8
|
18
|
27-58
|
29
|
10
|
Сабаил
|
33
|
4
|
10
|
19
|
24-51
|
22
Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») — 14 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Давит Волков («Зиря») — по 10.
İdman.biz