Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?

Ряд волейболисток сборной Азербайджана, едва завершив клубный сезон, уже начали определятся с планами на будущее. Полина Рагимова объявила о возвращении из Южной Америки в Европу, а Айшан Абдулазимова - о прощании с «Вашашем», с которым выиграла все мыслимые титулы в Венгрии. Наверняка, в ближайшее время своими планами поделятся и другие игроки.

Как передает İdman.biz, несмотря на то, что сезон во многих чемпионатах официально еще не завершен, первые трансферные переходы уже произошли. В качестве примера можно привести Полину Рагимову, которая по традиции, определяется с новым местом работы как можно раньше. Прошедший сезон в «Осаско» удался нападающей во всех смыслах – вначале победа в Кубке Паулисты, затем в Кубке Бразилии, а финальным аккордом стал чемпионский титул. Нападающая доказала, что остается одной из самых ценных на своей позиции и является тем джокером, который может решать исход матчей. И хотя Рагимова не так часто попадала в состав, как того хотелось, но использовала каждый шанс, чтобы доказать, что ее пригласили не зря. Так что свой весомый вклад в успех «Осаско» лидер атак сделала.

Теперь Рагимова продолжит карьеру в греческом «Паниониосе». Середнячок лиги в минувшем сезоне стал седьмым, а регулярном чемпионате, а в четвертьфинале уступил будущему финалисту – ПАОК. При этом «Паниониос» получил право выступить в Кубке Челлендж и теперь формирует состав с прицелом, в том числе, и на еврокубок. В этом смысле приезд Полины станет большим событием, а переход уже преподносится как один из крупнейших трансферов в истории греческого волейбола. Для нашей волейболистки это еще и новый вызов – при всей богатой карьере она в Греции еще не выступала.

В свою очередь, Айшан Абдулазимова играла за «Вашаш» с 2018 года и этот клуб стал ей больше, чем просто родным. Блокирующая призналась, что команда стала и расставаться непросто. За эти годы блокирующая пять раз выигрывала чемпионат и Кубок Венгрии, коллектив из Будапешта за последние сезоны превратился в полноправного участника группового этапа Лиги чемпионов. А Айшан три года являлась капитаном «Вашаша», вела его игру и являлась системообразующей волейболисткой.

Пока неизвестно, где Абдулазимова продолжит карьеру, однако наверняка у нее есть мысли на этот счет. Вполне вероятно, что многое проясниться в течении ближайших недель.

Одним из игроков, у которых получился яркий сезон, стала и Елизавета Рубан. Вместе с Аленой Харченко она выиграла чемпионат Румынии в составе «Альбы», также завоевала Кубок, и играла в финале Кубка ЕКВ. На протяжении последних лет Рубан остается одной из самых результативных нападающих румынской лиги, учитывая и выступление за «Лугож». Продолжит ли Рубан выступление за «Альбу» или сменит клуб – покажет время. Но наверняка недостатка в предложениях у нападающей нет.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz