Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках

Девять азербайджанских клубов соответствуют требованиям, необходимым для участия в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, об этом стало известно на заседании лицензионной комиссии АФФА.

Девять из 10 клубов, играющих в Премьер-лиге, подали документы на участие в континентальных кубках. Заявки "Араз-Нахчывана", "Карабаха", "Нефтчи", "Сабаха", "Сумгайыт", "Туран Товуза" и "Зиря" были одобрены. Три их них не смогут принять участия в еврокубках ввиду того, что не смогут занять нужные для этого места в турнирной таблице. Две команды уже известны - это «Нефтчи» и «Сумгайыт».

Три команды не подали заявки на участие в еврокубках. Это «Шамахы», «Кяпаз» и «Сабаил».

Две команды получили лицензии на участие в женских еврокубках. Это «Нефтчи» и «Сумгайыт».

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