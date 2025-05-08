Руфат Аббасов: "Мы не проигрываем уже четыре матча и хотим продолжить эту серию"

«Мы сделаем все возможное, чтобы победить».

Об этом İdman.biz заявил футболист азербайджанской команды "Шамахы" Руфат Аббасов.

Он прокомментировал предстоящий матч с «Сабахом» в 34-м туре Премьер-лиги Мисли. 20-летний защитник заявил, что «Шамахы» полностью готова к игре:

«Сабах» - очень хорошая команда, у нее качественные игроки. Плюс, мы будем играть на выезде. Нам предстоит сложная игра, мы хорошо подготовились, и наши тренеры предоставили подробную информацию о сопернике. Моральный дух в команде очень высок. У нас тоже хорошая команда, мы не проигрываем уже четыре матча и хотим продолжить эту серию. Выйдем на поле, чтобы победить. Постараемся сделать все возможное в этой встрече».

Аббасов намерен продолжить карьеру в «Шамахы»: «У меня контракт с клубом на следующий сезон. Сейчас все мои мысли о «Шамахы». Чувствую себя здесь счастливым. В команде все отлично. Мы как семья».

Отметим, что стартовый свисток матча «Сабах» - «Шамахы», который состоится завтра, прозвучит в 19:00.

Айтадж Сахяд

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