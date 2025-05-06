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Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"

Дзюдо
Новости
6 Мая 2025 11:25
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Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"

"Большой шлем" запомнился интересными моментами".

Об этом İdman.biz заявил дзюдоист сборной Азербайджана Вугар Талыбов (90 кг).

Он оценил свое выступление на турнире "Большого шлема", прошедшем в Душанбе, столице Таджикистана. Дзюдоист, завоевавший серебряную медаль на соревнованиях, подчеркнул, что самым сложным был финальный поединок:

«Поскольку подготовка была хорошей, я ожидал от себя медали. Просто не знал какого она будет качества. К тому же с Эльджаном Гаджиевым мы были лидерами группы турнира. Самым сложным на соревнованиях был финальный поединок. В решающем бою мне противостоял чемпион Европы Эльджан. Понятно, что он не рядовой соперник. Я впервые встречался с соотечественником на «Большом шлеме». Это было интересное ощущение. Мы с Эльджаном дружим с детства. Конечно, я тоже хотел стать чемпионом. Никто не выходит проигрывать. К сожалению, я проиграл. Надеюсь, что в следующий раз мне удастся его победить».

Талыбов заявил, что пока рано говорить о следующих соревнованиях:

«Не могу ничего конкретного сказать о будущем, потому что сейчас ничего точно не известно. Впереди чемпионат мира. Тренеры решат, кто будет там участвовать. Я пока ничего об этом не знаю. Будем готовиться и ждать, как обычно».

Отметим, что после «Большого шлема» Вугар Талыбов, набрав девять очков, поднялся на 12-е место в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо (IJF).

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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