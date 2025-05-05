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Эльджан Гаджиев: "После Парижа-2024 я пережил очень трудные дни"

Дзюдо
Новости
5 Мая 2025 16:40
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Эльджан Гаджиев: "После Парижа-2024 я пережил очень трудные дни"

«Я знал, что стану чемпионом».

Об этом İdman.biz рассказал азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев.

Он оценил свое выступление на турнире "Большого шлема", прошедшем в Душанбе, столице Таджикистана. Дзюдоист, впервые в карьере ставший чемпионом турнира "Большого шлема", поделился впечатлениями от победы.

Гаджиев рассказал, что долго ждал этого соревнования:

«Я пережил очень трудные дни после летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Я перенес две операции и завоевал золотую медаль на своих первых соревнованиях».

Гаджиев, который в финале встречался с другим членом нашей сборной Вугаром Талыбовым, особенно выделил решающий поединок:

«Я бы не сказал, что он был сложным, но поскольку я несколько месяцев не выходил на арену, мой первый поединок был немного другим. К тому же, в такой атмосфере было непросто встречаться с таджикским спортсменом. Но главное, что я победил. Финальный поединок был сложным. Я победил соотечественника Вугара Талыбова и завоевал золотую медаль. Я очень верил в себя на этих соревнованиях. Когда получил травму, то с нетерпением ждал того дня, когда выйду на арену. Я заранее сказал, что продолжу так, как начал».

Отметим, что Эльджан Гаджиев получил серьезную травму во время поединка 1/8 финала летних Олимпийских игр, проходивших в столице Франции Париже.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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