Галандарзаде и Шукюров во второй день "Большого шлема"

В Душанбе (Таджикистан) продолжаетс турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Как передает İdman.biz, во второй день соревнований выступят два наших спортсмена.
Вусал Галандарзаде (73 кг) вступит в борьбу со второго круга. Он встретится с победителем пары Юнлонг Гоу (Китай) - Ангсарбек Гайнуллин (Казахстан).
Сулейман Шукюров (81 кг) в стартовой схватке поборется против Батсугара Гансуха (Монголия).
После первого дня турнира в активе нашей команды одна золотая медаль, завоеванная Балабеем Агаевым (60 кг).
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