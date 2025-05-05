Победное возвращение и азербайджанский финал в Душанбе

«Большой шлем» в Душанбе принес команде Азербайджана по дзюдо две золотые и две серебряные награды. Эльджан Гаджиев (90 кг) победно вернулся после травмы, выиграв в финале своего товарища по сборной Вугара Талыбова, Балабей Агаев (60 кг) напомнил о себе после продолжительного перерыва, а Джамал Гамзатханов (+100 кг) боролся в своем втором финале Мирового тура дзюдо.

Как передает İdman.biz, триумф Гаджиева в столице Таджикистана можно назвать большим возвращением. Неделей ранее на чемпионате Европы в Подгорице впервые на татами после триумфальной Олимпиады вышел Зелим Коцоев (100 кг), начавший новый цикл с серебра. Для Эльджана выезд в Душанбе также стал первой пробой сил после Летних Игр, когда ему пришлось пройти месяцы лечения и восстановления из-за травмы ноги. И он доказал, что находится в полной порядке и вновь может решать самые высокие задачи. Во всех четырех проведенных схватках Гаджиев победил досрочно, а азербайджанский финал и вовсе стал квинтэссенцией заключительного дня.

В этом смысле надо отметить Вугара Талыбова, который также показал очень интересную борьбу и тактическую выучку. В его активе уже был финал «Большого шлема» в Анталье, а награда в Душанбе стала для Талыбова уже четвертой в Мировом туре дзюдо. А теплые объятия двух наших дзюдоистов, отдавших после схватки дань уважения друг к другу под аплодисменты всего зала, придали атмосфере турнира особую ауру.

Учитывая, в категории до 90 кг хорош и Мурад Фатиев, завоевавший бронзу чемпионата Европы, внутренняя конкуренция обещает такой накал, от которого у болельщиков будет захватывать дух.

Открыл счет наградам в текущем году Балабей Агаев (60 кг). В последнее время ему недоставало стабильности, ведь после серебра на прошлогоднем ЧЕ, легковес не поднимался на пьедестал. Но в Душанбе он смог прервать полосу неудач, одержав победу на своем четвертом «Большом шлеме» в карьере. В решающей схватке Балабей дважды бросил хозяина татами Мерхзода Суфиева - вначале на «вадза-ари», а затем последовал иппон.

Качественную борьбу выдал Джамал Гамзатханов (+100 кг). До недавнего времени его наилучшим результатом был выход в финал бакинского «Большого шлема» в прошлом году. На очередном этапе Мирового тура тяжеловес одержал ряд ярких побед, в том числе и над узбеком Уткирбеком Туробоевым в полуфинале. В финале Джамал противостоял таджику Темуру Рахимову, считающемуся одним из лидеров своего веса. Основное время не выявило победителя, а в дополнительное сказался опыт соперника. А серебро для Гамзатханова - это серьезная заявка на будущее.

Сразу три наших спортсмена остановились в шаге от пьедестала - Яшар Наджафов (66 кг), Сулейман Шукюров (81 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) уступили в схватках за бронзу.

В общем зачете команда Азербайджана с запасом заняла второе место, пропустив вперед лишь Таджикистан (4-3-4). Мы опередили по количеству серебряных наград Францию (2-1-4), а всего на «Большом шлеме» отличились атлеты из 15-ти стран.

Результаты Душанбе добавят тренерскому штабу пищу для размышлений, особенно в контексте окончательного формирования состава сборной к июньскому чемпионату мира в Будапеште. А в ближайший уик-энд команду ждет еще один этап Мирового тура - «Большой шлем» в Астане.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz