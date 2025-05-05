Главный тренер сборной Азербайджана: "Турнир в Губе был отборочным к EYOF и чемпионату Европы"

Кубок Европы среди юниоров по дзюдо, проходивший в Губе, являлся отборочным соревнованием на Европейский юношеский олимпийский фестиваль (EYOF) и чемпионат Европы.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил главный тренер молодежной сборной Азербайджана Эмин Искендеров.

Он отметил, что турнир был очень хорошо организован:

«Приезд российских дзюдоистов, сборных Казахстана и Грузии поднял уровень соревнований. Это был отборочный турнир на Европейский юношеский олимпийский фестиваль и чемпионат Европы. Состав известен, но есть определенные веса, которые мы определили. В Губе участвовали практически все, кто добился результатов на чемпионате республики. Большинство основных участников добились результатов. Большое количество наших спортсменов также было обусловлено участием тех, кто занял 5-7 места в первенстве страны. Двое из них добились результатов. Были и те, кто выступил хорошо. Словом, набрались опыта».

Искендеров рассказал, что основными соперниками азербайджанских дзюдоистов являются представители России:

«В основном мы встречались с ними в финальных блоках. Мы также дали возможность набраться опыта тем, кто участвует в Кубке Европы с 2009 года».

Главный тренер добавил, что они также хотят добиться хороших результатов на Европейском юношеском фестивале (EYOF) и чемпионате Европы, которые пройдут в Северной Македонии в июне:

«Глядя на состояние спортсменов, мы надеемся на хорошие результаты. Но это спорт. Всякое может случиться. Мы намерены завоевать больше медалей на предстоящих турнирах».

Отметим, что сборная Азербайджана, завоевавшая 18 медалей (три золотых, шесть серебряных и девять бронзовых), заняла второе место в общекомандном зачете на Кубке Европы. В соревнованиях страну представляли 141 спортсмен (100 юношей, 41 девушка).

İdman.biz