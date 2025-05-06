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Азербайджан вышел на пятое место в Мировом туре дзюдо

Дзюдо
Новости
6 Мая 2025 11:14
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Азербайджан вышел на пятое место в Мировом туре дзюдо

Азербайджан поднялся на пятое место в общем зачете Мирового тура дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в серию входят крупнейшие рейтинговые соревнования, среди которых серия "Большого шлема" и Гран-При.
Благодаря двум золотым и двум серебряным медалям, выигранным на «Большом шлеме» в Душанбе, азербайджанское дзюдо поднялось в Топ-5.

С начала года наши дзюдоисты завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Лишь по меньшему количеству бронзовых медалей мы уступаем Грузии, идущей на четвертом месте.

Лидирует Япония (20-15-18), далее следует Франция (9-8-19), а на третьей строчке спортсмены под флагом IJF (9-8-11).

İdman.biz

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