Азербайджан вышел на пятое место в Мировом туре дзюдо

Азербайджан поднялся на пятое место в общем зачете Мирового тура дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в серию входят крупнейшие рейтинговые соревнования, среди которых серия "Большого шлема" и Гран-При.

Благодаря двум золотым и двум серебряным медалям, выигранным на «Большом шлеме» в Душанбе, азербайджанское дзюдо поднялось в Топ-5.

С начала года наши дзюдоисты завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Лишь по меньшему количеству бронзовых медалей мы уступаем Грузии, идущей на четвертом месте.

Лидирует Япония (20-15-18), далее следует Франция (9-8-19), а на третьей строчке спортсмены под флагом IJF (9-8-11).

İdman.biz