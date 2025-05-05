Победил на "Большом шлеме" и стал четвертым в рейтинге

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг.

Как передает İdman.biz, в нем нашли отражение результаты «Большого шлема» в Душанбе (Таджикистан), где команда Азербайджана завоевала две золотые и две серебряные награды.

Победитель турнира Эльджан Гаджиев (90 кг) поднялся на шесть строчек и занимает четвертое место, а его товарищ по команде и соперник по финалу Вугар Талыбов поднялся на 12-ю позицию, прибавив девять пунктов.

Еще один чемпион «Большого шлема» Балабей Агаев (60 кг), занимавший ранее 18-е место, переместился на 12-е.

А серебряный призер соревнования Джамал Гамзатханов (+100 кг) поднялся на 13 строчек и идет 28-м.

В то же время олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) сохранили за собой лидерство.

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