Благодаря успеху ПСЖ: "Карабах" минует первый раунд Лиги чемпионов

"Агдамский клуб "Карабах" начнёт участие в Лиге чемпионов сезона 2025/2026 со второго квалификационного раунда.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская команда получила это право после выхода "Пари Сен-Жермен" в финал турнира.

Дело в том, что оба финалиста — ПСЖ и "Интер" — уже обеспечили себе места в групповом этапе Лиги чемпионов через национальные чемпионаты. Это позволило самому рейтинговому клубу среди участников квалификационного этапа напрямую попасть в групповой этап — им стал греческий "Олимпиакос".

Сокращение количества участников второго квалификационного раунда повлияло и на первый раунд. Две команды с наивысшим рейтингом автоматически прошли во второй раунд. Хотя рейтинг "Карабаха" (32,000) ниже, чем у "Слована" (33,500), он стал вторым по этому показателю среди оставшихся и был освобождён от первого раунда.

Это не первый подобный случай. В текущем сезоне "Карабах" уже воспользовался новым правилом и начал борьбу со второго квалификационного раунда.

İdman.biz