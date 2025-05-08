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Объявлены судьи матча "Карабах" - "Араз-Нахчыван"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Мая 2025 13:05
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Объявлены судьи матча "Карабах" - "Араз-Нахчыван"

Объявлены назначения на матчи XXXIV тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что определились судьи игр тура, который начнется завтра.

Центральный матч доверен Алияру Агаеву. Он будет судить матч «Карабах» - «Араз-Нахчыван».

Премьер-лига Мисли
XXXIV тур
9 мая

19:00. «Сабах» – «Шамахы»
Судьи: Фарид Гаджиев, Вусал Мамедов, Зохраб Аббасов, Акпер Ахмедов
VAR: Раван Хамзазаде
AVAR: Муслим Алиев
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
"Банк Республика Арена"

10 мая
17:00 «Сабаил» - «Зиря»
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Керим Зейналов, Эльвин Байрамов.
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
"Арена АСКО"

19:30. «Туран Товуз» – «Нефтчи»
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Теймур Теймуров, Кямранбей Рагимов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Стадион города Товуз

11 мая
18:00. «Кяпаз» – «Сумгайыт»
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Кямран Алиев
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Парвин Талибов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Стадион города Товуз

20:00 «Карабах» – «Араз-Нахчыван»
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Рахман Имами
Судья-инспектор: Анар Салманов
"Азерсун Арена"

İdman.biz

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