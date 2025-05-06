Непобедимые гости - СПИСОК без "Реала" и "Барселоны"

Стали известны самые продолжительные серии побед без поражений на выезде в «Большой пятерке».

İdman.biz сообщает, что IFFHS составил список команд, не проигравших минимум 25 раз на выезде.

В рейтинге лидирует французский ПСЖ. Парижане не проигрывают в 39 выездных матчах подряд.

На данный момент девять команд добились серии из не менее 25 матчей - четыре представителя Италии, по два - Германии и Англии и один - Франции. Только от Испании нет ни одной команды, которая не терпела поражений на протяжении столь длительного времени.

1. ПСЖ – 39

2. Милан – 38

3-4. Бавария Мюнхен – 33

Байер – 33

5-6. Интер – 32

Наполи – 32

7. Манчестер Юнайтед – 29

8. Арсенал – 27

9. Ювентус – 25

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