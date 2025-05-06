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Непобедимые гости - СПИСОК без "Реала" и "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 10:28
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Непобедимые гости - СПИСОК без "Реала" и "Барселоны"

Стали известны самые продолжительные серии побед без поражений на выезде в «Большой пятерке».

İdman.biz сообщает, что IFFHS составил список команд, не проигравших минимум 25 раз на выезде.

В рейтинге лидирует французский ПСЖ. Парижане не проигрывают в 39 выездных матчах подряд.

На данный момент девять команд добились серии из не менее 25 матчей - четыре представителя Италии, по два - Германии и Англии и один - Франции. Только от Испании нет ни одной команды, которая не терпела поражений на протяжении столь длительного времени.

1. ПСЖ – 39
2. Милан – 38
3-4. Бавария Мюнхен – 33
Байер – 33
5-6. Интер – 32
Наполи – 32
7. Манчестер Юнайтед – 29
8. Арсенал – 27
9. Ювентус – 25

İdman.biz

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