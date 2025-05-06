Громил Гвардиолу и собрал 14 поражений в новом клубе. Аморим - противоречивая звезда сезона

Тренер не понял новое задание

Хороший пример работы с кризисным клубом с огромным бюджетом показал Антонио Конте. «Челси» без итальянца приземлился на десятой строчке. Пришел Конте - снова стали первыми. Разницу понимаем. Лондонцы были первыми, стали десятыми, а Конте вернул их на вершину. Антонио, как Томас Тухель через несколько лет - быстро выиграл Лигу чемпионов с «Челси», понимали подход наставника к большому клубу. Рубен Аморим, как правильно подмечают в комментариях фанаты «Манчестер Юнайтед», работает иначе.

Директор Дэн Эшуорт, которого с боями вырвали у шейхов из «Ньюкасла», не хотел назначения португальца. В АПЛ есть один клуб, который любил ставить на наставников из этой страны, но не добивался успеха – «Тоттенхэм». Сейчас «шпоры» и МЮ спутники сезона. Рядом в таблице чемпионата. Должны сыграть между собой в финале Лиги Европы. Директор Эшуорт настаивал, что Аморим не готов к работе в огромном проекте под давлением. В результате совладелец МЮ Рэтклифф между менеджером и тренером выбрал Рубена.

Эшуорт ушел, а с ним ушли умные трансферы, которые Дэн готовил. Аморим начал в «Манчестер Юнайтед» с противоречивых матчей. Даже с учетом, что в АПЛ для «красных дьяволов» борьба завершена - не вылетят и не поднимутся намного выше, пропускать четыре гола от «Брентфорда» не стоило. Ещё один веселый результативный поединок не говорит в пользу Аморима. Превратив «Манчестер Юнайтед» в аттракцион, не получится создать на базе этого состава чемпионов Англии в обозримом будущем. А задача именно такая.

В расхристанный и разнузданный футбол играют команды, где тренер присутствует лишь формально. Аморим осенью бил Гвардиолу со «Спортингом». В «Манчестер Юнайтед» всё иначе. Камбэк против «Лиона» и победа над «Атлетиком» с гениальными действиями защитника Магуайра на правом фланге атаки - одного поля ягоды. Португалец лишь на словах всё контролирует. Как только застрянут с грамотным соперником, вроде «Брентфорда» датского специалиста Франка – голкипер МЮ получит четыре мяча в свои ворота.

У Аморима 22 неудачных матча

Новый тренер ни разу не побеждал в двух турах АПЛ подряд. Зато есть серия из трех поражений. Сейчас зашли в черную полосу из шести туров без побед. Четыре поражения и две мировые. Впереди в календаре «Вест Хэм», «Челси» и «Астон Вилла». Аморим рискует оказаться семнадцатым в таблице, последним из выживших клубов. Всегда можно сказать, что Рубену досталось тяжелое наследие тен Хага. И любой тренер пережил бы столько неудач как португалец - восемь ничьих и 14 поражений в 37 матчах.

Вот только разве Аморим ведет себя иначе, чем безосновательно дерзкий голландец? Фанаты МЮ из числа критиков нового тренера обвиняют Рубена, что ставит себя выше команды. Такое поведение прощалось Фергюсону в лучших сезонах. На пике личного развития сэр Алекс был королем в клубе. Но Аморим без году неделя в Манчестере. У него всего 15 побед. В Кубке Лиги вылетел от «Тоттенхэма» после перестрелки 4:3. В Кубке Англии вылетел от «Фулхэма» после невыразительной серии пенальти.

В Лиге Европы Аморим одержал семь из своих 15 побед с «Манчестер Юнайтед». Попадались крепкие соперники. Но никто из них не смог бы зайти в решающие стадии плей-офф Лиги чемпионов. Сам «Манчестер Юнайтед», играй он в главном турнире, рисковал не выйти из общей группы. Великан резвится не среди карликов, а среди людей нормального роста. Аморим побеждает, поскольку иначе быть не должно, учитывая полный перевес над соперниками. Вот только в финале может уступить Постекоглу.

Ангелос – ещё один противоречивый наставник. Говорят, что покинет «Тоттенхэм» в конце сезона, невзирая на результат вероятного финала Лиги Европы. Боссам богатых клубов нужна путевка в Лигу чемпионов. Если Аморим выгрызет её в решающем матче второго еврокубка, то ему простят часть грехов. Но что будет, если проиграют? Начало – полдела. На важном этапе Аморим не показал себя серьезным наставником. Тренер перспективный, но есть сомнения, что подходит для революции в МЮ.

Наставники - заложники боссов

В МЮ обожают назначать наставников, которые сразу кажутся неверным выбором. Наверное, у Моуриньо могло быть больше успехов, находись португалец на пике формы в МЮ. А тен Хаг изначально казался сомнительной ставкой. Аморима одобрили владельцы клуба, но Рэтклифф думает о стадионе за 2 миллиарда фунтов. А Глейзеров интересует только часть прибыли, которую забирали после успешных сезонов «Манчестер Юнайтед». Старики не заметили, как клуб потерял репутацию.

Кого удивляет, что МЮ на пятнадцатой строчке в АПЛ? Конечно, на старте сезона их рассматривали в числе претендентов на путевку в Лигу чемпионов. Недавно там играли. Однако падение не стало сенсацией. Это не главная тема сезона. Проблемам «Реала» в футбольном мире справедливо уделили больше внимания. Даже кризис «горожан», который Гвардиола тушит, привлек больше внимания. Неудачи манкунианцев больше не событие. А тренеры давно стали заложниками владельцев.

Аморим может запросить сильные трансферы, а ему скажут, что нет денег. Продавать в МЮ тоже не умеют, хотя кандидатов на уход много. В клубе давно знали, что Рэшфорд загулял. И не сбросили Маркуса вовремя за 70 миллионов евро. Англичанин всерьез заинтересовал ПСЖ, ведь Мбаппе придумал, что сыграются с британцем. А у Аморима в МЮ сейчас меньше прав, чем было у Килиана в Париже. Рубен получит на орехи от фанатов и экспертов, но пришел в ад, который вмиг не сделал раем.

Более опытные наставники - Симеоне, Зидан, Тухель и многие другие, отказались возглавить МЮ. И молодой Нагельсманн остался в сборной Германии, хотя прекрасно понимал, что можно после Евро-2024 уйти, отдохнуть, дождаться увольнения тен Хага и возглавить богатый клуб. Или некогда богатый. Сэр Джим Рэтклифф заявил, что до Рождества у МЮ могут закончиться деньги. Клуб в руках странных людей, которые выбрали противоречивого Аморима. Страшно предполагать, что ждёт МЮ.

Источник - soccer.ru

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