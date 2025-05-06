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"МЮ" может приобрести звёздного защитника "Барселоны", но при одном условии

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 03:16
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"МЮ" может приобрести звёздного защитника "Барселоны", но при одном условии

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может сменить клуб летом — в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает İdman.biz.

Однако переход станет возможен только в случае, если английский клуб квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На данный момент у «Юнайтед» остался лишь один путь — победа в Лиге Европы. После уверенной победы со счётом 3:0 в первом полуфинальном матче против «Атлетика» шансы на выход в финал выглядят вполне реальными.

Несмотря на то что Араухо в январе продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года, он обеспокоен нехваткой игрового времени. В текущем сезоне он провёл всего 22 матча, пропустив значительную часть из-за травмы, а позже оказался на скамейке запасных — уступив место Пауу Кубарси и Иниго Мартинесу. Это может подтолкнуть уругвайца к поиску нового вызова.

В «МЮ» рассматривают Араухо как ключевую фигуру в будущей перестройке обороны.

İdman.biz

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