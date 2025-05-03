3 Мая 2025
RU

Первый потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы

Азербайджанский футбол
Новости
3 Мая 2025 15:35
15
Первый потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы

Определился первый потенциальный соперник команды, которая представит Азербайджан в Лиге Европы по футболу.

İdman.biz сообщает, что некоторое время назад стала известная корзина, в которой окажется наш представитель при жеребьевке.

Определился один из соперников, ожидающих азербайджанскую команду, которая окажется в числе несеяных в жеребьевке первого квалификационного раунда. Это польская «Легия». Представитель Варшавы оказался в числе сеяных, поскольку имеет высокий рейтинг.

На данный момент определились лишь три команды, которые примут участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы. «Легия» - первый потенциальный соперник для нашей несеяной команды. Казахстанский «Актобе» в числе несеяных, а значит, не попадется представителю Азербайджана. Корзина «Спартака» Трнава (Словакия) пока неизвестна.

На попадание в Лигу Европы претендуют две азербайджанских команды. Это «Сабах» и «Зиря». Поскольку коэффициент обеих составляет 4,000, наш представитель будет в числе несеяных.

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы состоится 17 июня.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Сабаил" сыграет в Шамахы, "Араз-Нахчыван" против "Сабаха"
15:55
Азербайджанский футбол

"Сабаил" сыграет в Шамахы, "Араз-Нахчыван" против "Сабаха"

Тур завершится завтра
Футболист "Зиря": "Занять второе место было непросто"
14:27
Азербайджанский футбол

Футболист "Зиря": "Занять второе место было непросто"

Полузащитник столичного представителя прокомментировал победный матч против "Туран Товуза"
Сможет ли "Араз-Нахчыван" прервать неприятную серию?
13:47
Азербайджанский футбол

Сможет ли "Араз-Нахчыван" прервать неприятную серию?

Это будет восьмой поединок соперников в Премьер-лиге
"Кяпаз" предложил легионеру новый контракт
13:28
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" предложил легионеру новый контракт

Новое соглашение рассчитано на два года
Вице-чемпионство "Зиря", серебряные битвы - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
13:19
Азербайджанский футбол

Вице-чемпионство "Зиря", серебряные битвы - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Интересно, что у всех трех команд, занимавших вторые места, наблюдалась одна и та же картина
Трудный выезд для "Сабаила"
11:30
Азербайджанский футбол

Трудный выезд для "Сабаила"

Соперники проведут свой 27-й матч в чемпионате

Самое читаемое

Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"
30 Апреля 18:05
Футбол

Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии команды Афтандил Гаджиев встретился с наставником в Германии
Кто является лучшим футболистом месяца в мире?
1 Мая 10:04
Мировой футбол

Кто является лучшим футболистом месяца в мире?

IFFHS определил лучших за месяц
Новый рекорд Ямаля
1 Мая 09:25
Мировой футбол

Новый рекорд Ямаля

Испанский вундеркинд побил достижение Мбаппе
Кубок Европы вернулся в Баку: звезды вновь в деле
1 Мая 11:11
Гимнастика

Кубок Европы вернулся в Баку: звезды вновь в деле

После Кубка мира Национальная арена гимнастики принимает еще одно соревнование