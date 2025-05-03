Первый потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы

Определился первый потенциальный соперник команды, которая представит Азербайджан в Лиге Европы по футболу.

İdman.biz сообщает, что некоторое время назад стала известная корзина, в которой окажется наш представитель при жеребьевке.

Определился один из соперников, ожидающих азербайджанскую команду, которая окажется в числе несеяных в жеребьевке первого квалификационного раунда. Это польская «Легия». Представитель Варшавы оказался в числе сеяных, поскольку имеет высокий рейтинг.

На данный момент определились лишь три команды, которые примут участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы. «Легия» - первый потенциальный соперник для нашей несеяной команды. Казахстанский «Актобе» в числе несеяных, а значит, не попадется представителю Азербайджана. Корзина «Спартака» Трнава (Словакия) пока неизвестна.

На попадание в Лигу Европы претендуют две азербайджанских команды. Это «Сабах» и «Зиря». Поскольку коэффициент обеих составляет 4,000, наш представитель будет в числе несеяных.

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы состоится 17 июня.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz