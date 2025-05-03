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Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО

Кикбоксинг
Новости
3 Мая 2025 09:37
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Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО

Азербайджанский кикбоксер Акиф Гулузаде провел свой очередной бой в ONE Championship.

İdman.biz сообщает, что наш представитель выступил в бойцовской серии организации - турнире ONE Fight Nights.

В поединке, проходившем в Бангкоке, столице Таиланда, Гулузаде встретился с американским спортсменом Шоном Климако в наилегчайшей весовой категории. Наш 19-летний спортсмен одержал победу в этом бою.

Отметим, что Гулузаде официально одержал свою четвертую победу в ONE Friday Fight», еженедельной серии боев OneChampionship.

İdman.biz

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