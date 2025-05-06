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"Ноттингем" потерял очки в Лондоне — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 01:01
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"Ноттингем" потерял очки в Лондоне — ВИДЕО

В Английской Премьер-лиге завершился 35-й тур.

Как передаёт İdman.biz, «Ноттингем» снова упустил очки. Команда в последних пяти матчах потерпела три поражения и одержала лишь одну победу. В Лондоне «лесники» с трудом избежали поражения в гостевом матче против «Кристал Пэлас» — встреча завершилась со счётом 1:1.

После этой ничьей «Ноттингем» с 61 очком занимает 6-е место, а «Кристал Пэлас» с 46 очками — 12-е

Английская Премьер-лига
35-й тур
5 мая, 23:00
«Кристал Пэлас» – «Ноттингем» – 1:1

İdman.biz

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