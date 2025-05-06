"Реал" пытается выкупить пол месяца контракта игрока "Ливерпуля" за жалкую сумму

Мадридский «Реал» намерен оформить трансфер защитника сборной Англии Трента Александер-Арнольда до старта клубного чемпионата мира-2025, который пройдет с 15 июня по 13 июля, передает İdman.biz.

По информации Marca, испанский клуб предложил «Ливерпулю» €500 тысяч за досрочное расторжение контракта игрока, который истекает 30 июня. Однако мерсисайдцы не намерены принимать это предложение, считая его недостаточно выгодным.

Напомним, что 5 мая «Ливерпуль» официально подтвердил, что Александер-Арнольд покинет клуб по завершении сезона в статусе свободного агента.

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