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Семейная драма у Бекхэмов: Бруклин проигнорировал 50-летие отца

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 02:46
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Семейная драма у Бекхэмов: Бруклин проигнорировал 50-летие отца

Празднование юбилея Дэвида Бекхэма прошло без участия его старшего сына Бруклина.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Sun, причиной стало обострение конфликта между Бруклином и его братом Ромео, а также девушкой последнего — Ким Тернбулл, с которой Бруклин ранее встречался.

По данным источников, Бруклин отказался приходить на праздничный ужин, если Ким будет присутствовать. Несмотря на это, Дэвид и Виктория настаивали на её приглашении, после чего Бруклин решил не участвовать в мероприятии. По иронии судьбы, Ким в итоге не смогла прийти по рабочим причинам — но и Бруклин уже отказался.

Тем не менее, он направил отцу поздравительное сообщение в день рождения. Позже Дэвид Бекхэм также опубликовал пост в соцсетях, отметив, что Бруклин не смог поехать с ним и братьями на рыбалку в Шотландию: «Шесть месяцев назад мы запланировали поход и рыбалку. Это было невероятно весело. Тебя не хватало, @brooklynpeltzbeckham».

İdman.biz

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