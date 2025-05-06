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"Реал Мадрид" назвал Арду Гюлера "турецким алмазом"

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 01:56
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"Реал Мадрид" назвал Арду Гюлера "турецким алмазом"

Футбольный клуб «Реал Мадрид» поделился в соцсетях фотографией Арды Гюлера с подписью «турецкий алмаз».

Как передает İdman.biz, пост быстро собрал тысячи лайков и комментариев.

Гюлер, выступающий за сборную Турции и мадридский клуб, продолжает впечатлять болельщиков как на поле, так и в медиапространстве.

В воскресенье, в матче Ла Лиги против «Сельты», 19-летний полузащитник оформил гол и результативную передачу, став героем встречи. Благодаря его игре «Реал» добился важной победы, а Гюлер попал на первые полосы ведущих спортивных изданий Испании.

Футболист продолжает укреплять свою репутацию одного из самых ярких молодых талантов европейского футбола.

İdman.biz

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