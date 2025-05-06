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Стала известна сумма, которую "Галатасарай" заплатит "Наполи" - решение примет Осимхен

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 15:26
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Стала известна сумма, которую "Галатасарай" заплатит "Наполи" - решение примет Осимхен

Несмотря на давление со стороны больших клубов Саудовской Аравии и Англии, турецкий «Галатасарай» не собирается сдаваться и готов сделать все, чтобы сохранить нынешнего лучшего бомбардира Суперлиги Виктора Осимхена.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Fanatik, если нигерийский футболист решит остаться в Турции, стамбульский клуб готов заплатить итальянскому «Наполи» 66 миллионов евро.

По имеющимся данным, в начале сезона оба клуба договорились об аренде нападающего на сумму девять миллионов евро, а сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Таким образом, «Галатасарай» соглашается выплатить «Наполи» оставшуюся сумму - 66 миллионов евро.

Отметим, что 26-летний форвард, забивший в общей сложности 31 гол в сезоне 2022/23, когда он стал чемпионом Италии, в этом сезоне отличился за «желто-красных» 33 раза во всех турнирах.

İdman.biz

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