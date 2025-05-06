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CAS отклонил апелляцию мексиканского "Леона" на участие в клубном ЧМ

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 22:01
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CAS отклонил апелляцию мексиканского "Леона" на участие в клубном ЧМ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции мексиканских клубов «Леон» и «Пачука» на решение ФИФА об их отстранении от участия в Клубном чемпионате мира 2025 года.

Как передаёт İdman.biz, причиной стал конфликт интересов из-за владения несколькими клубами, нарушающий регламент турнира.

ФИФА ранее признала, что оба клуба нарушили правила, и лишила «Леон» места в финальной сетке турнира. Представленные документы, включая доверительный траст, не убедили коллегию CAS, которая сочла их недостаточными для соблюдения норм.

Теперь за вакантное место в турнире ФИФА организует одноматчевый плей-офф между финалистом Лиги чемпионов КОНКАКАФ — клубом MLS LAFC и мексиканским Club América. Ожидается, что дата встречи будет объявлена в ближайшее время.

İdman.biz

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