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Пьяный дрифт Роналдо: легенда в центре скандала, а его клуб — на дне - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 19:21
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Пьяный дрифт Роналдо: легенда в центре скандала, а его клуб — на дне - ВИДЕО

Легенда бразильского футбола Роналдо Назарио снова оказался в эпицентре скандала.

Как передаёт İdman.biz, 48-летнего бывшего нападающего засняли папарацци на выходе из ресторана в Мадриде — на видео он еле держится на ногах, а сопровождающие его люди накрывают простынёй и помогают добраться до автомобиля.

Инцидент произошёл на фоне катастрофического положения его клуба «Реал Вальядолид», который впервые в истории проиграл восемь матчей подряд и рискует вылететь во Вторую лигу Испании. На стадионах — протесты: фанаты забрасывают поле фальшивыми деньгами с лицом Роналдо и требуют его ухода. По их словам, владелец клуба бездействует, не появляется на играх и избегает ответственности.

В соцсетях разгорелась буря: одни защищают Роналдо, напоминая о его праве на личную жизнь, другие требуют немедленной продажи клуба. По последним данным, он уже подписал предварительное соглашение о продаже «Реал Вальядолид», но детали сделки держатся в секрете.

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