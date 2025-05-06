Галатасарай готовит исторический трансфер: Осимхен может перейти за 66 миллионов евро

«Галатасарай» близок к оформлению самого громкого трансфера в истории турецкого футбола.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, стамбульский клуб завершил все спонсорские переговоры и готов выплатить «Наполи» 66 миллионов евро за нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

Клуб уже арендовал игрока в начале сезона за 9 миллионов евро, и в случае согласия самого Осимхена, полная сумма сделки составит 66 миллионов — это на 9 миллионов меньше заявленной стоимости выкупа (75 млн). Руководство «Галатасарая» уговаривает форварда остаться ещё на сезон: «Сыграй с нами в Лиге чемпионов, а затем при желании уезжай в Европу».

Отмечается, что Осимхен отклонил щедрое предложение «Аль-Хиляля», несмотря на готовность саудовского клуба выплатить его отступные. По информации из его окружения, для Осимхена перспектива выступлений за «Галатасарай» оказалась важнее, чем деньги из Саудовской Аравии или переход в "Ювентус".