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Сын Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 15:45
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Сын Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии

Сын нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вызван в юношескую сборную Португалии U-15 для участия в международном турнире в Хорватии.

İdman.biz сообщает, что для Роналду-младшего этот вызов стал первым в карьере.

Юношеская сборная Португалии сыграет со сверстниками из Японии, Греции и Англии. Роналду‑младший выступает за детскую команду «Аль‑Насра», ранее он также выступал за академии «Посуэло», «Ювентуса» и «Реала».

Криштиану Роналду-старший играет за «Аль-Наср» с 2023 года. Прежде опытный футболист защищал цвета «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и лиссабонского «Спортинга».

İdman.biz

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